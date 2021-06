Szivárványkoalíciós csörték, koalíciós törésvonalak Újbudán

Egymásban sem bíznak a XI. kerület vezetését adó baloldali pártok. Nem csak a zöldterületek sorsa vagy egyes politikusi szereplők kétes múltja szolgáltat alkalmat hatalmi összecsapásokhoz. Olaj volt a tűzre, hogy Gy. Németh Erzsébet DK-s főpolgármester-helyettes is indul a 2-es számú választókerület előválasztásán.

Bár a háttérben az előválasztás folyamatát az ellenzéki pártok kevéssé bízzák a résztvevőkre, ahogy erről már korábban részletesen is beszámoltunk, a folyamat domináns szereplője pedig alighanem Gyurcsány Ferenc, azért némely választókörzetben, különösen Budapesten továbbra is komoly konfliktusok jellemzik az egyes formációk közötti kapcsolatot. Ez a helyzet Újbudán is.

A Demokratikus Koalíció és a Momentum Mozgalom veszekszik leglátványosabban a XI. kerületben azóta, hogy az ellenzéki pártok (DK, MSZP, Párbeszéd, Momentum, LMP, Jobbik) legyőzték a Hoffmann Tamás volt polgármester nevével fémjelzett helyi Fidesz-KDNP-t a helyhatósági választáson. Információnk szerint május legelején egy koalíciós villámegyeztetésen az a közös elvi döntés született, hogy a heves lakossági és civil ellenállás miatt eláll az önkormányzat vezetése két zöldfelület: az Ulászló utcai ősfás saroktelek, illetve a Badacsony utcai, iskolaudvarként és parkolóként használt terület eladásától.

A forgatókönyv része volt, hogy ezt majd közösen jelentik be – ahogyan valaha közösen szavazták is meg e területek dobra verését. Ám Orosz Anna momentumos alpolgármester május 3-án mégis azt jelentette be a Facebook-oldalán: az újbudai Momentum-frakció nem támogatja, sőt, ha kell, szavazataival megakadályozza az ügyleteket.

Ezzel a Momentum nemcsak ellopta a többiek elől a show-t,

hanem egyúttal olyan színben tüntette fel magát, mintha az ő lépése eredményezné azt, hogy az eladási pályázatokat visszavonja majd a DK-s polgármester. Az eset jól mutatja: az ellenzéki előválasztás előtt és arra tekintettel mennyire fesztelenül tud kibabrálni a társpártokkal Fekete-Győr Andrásék helyi csapata.

Orosz Anna tagadja, hogy a Momentum járatná le Gy. Németh Erzsébetet (fotó: MTI)

Gy. Németh mint „örök vesztes”?

Az árulásos eset május 22-én visszaköszönt Lakos Imrének, a kerületi DK-alapszervezet elnökének „trollkodásában”. Lakos, aki nem jutott be listás képviselőként a XI. kerületi képviselőtestületbe, Orosz Anna Facebook-falán jelentkezett epés hozzászólással. De mielőtt ezt ismertetnénk, fontos tisztában lenni azzal, miről posztolt akkor a momentumos alpolgármester.

Orosz arra reagált, hogy előző nap Gy. Németh Erzsébet DK-s főpolgármester-helyettest támadó szórólapok bukkantak fel a kerületben. A brosúrák kibocsátójaként az „új arcokat” szorgalmazó Momentum volt feltüntetve.

A szórólap szövege rosszallja, hogy Gy. Németh Erzsébet is indul a Budapest 2-es számú parlamenti választókerületében az előválasztáson.

(Ez a vk teljes egészében XI. kerületi városrészeket takar.) Így mutatja be az inkriminált kampányanyag Gy. Némethet: „Egy örökös vesztes, akinek semmi köze sincs Újbudához. Eddigi próbálkozásai mind kudarcot vallottak.”

A szöveg mellé egy előnytelen kép is került a DK-s főpolgármester-helyettesről. Orosz Anna viszont cáfolni igyekezett, hogy a Momentum állna az akció mögött, és azt is állította, törvénytelenül, megtévesztési szándékkal használták fel a pártja nevét, logóját. Erre hivatkozva jelentette be: rágalmazás és félretájékoztatás vádjával ismeretlen tettes ellen feljelentést tett a rendőrségen.

Lakos Imrének Orosz Anna nem megbízható

Visszatérve Lakos Imrére: a XI. kerület DK-alapszervezetének feje az Orosz-poszt alatt a következőt vetette oda nyersen: „Nem az uszítás a fontos, hanem az álszent felháborodás." Majd miután ezzel vitába keverte magát, így szólította meg a momentumos alpolgármestert:

„Anna, az a baj, hogy már nem lehet hinni Nektek, nem lehet bízni Bennetek, és ezt nagyon sajnálom.”

Ezzel Lakos nyilván arra célzott: a parlamenti előválasztásra a budapesti 2-es választókerületben Gy. Némettel szemben benevező Orosz Anna a maga javára igyekezett fordítani azt, hogy a koalíciós pártok titokban már visszakozni készültek a zöldterület-eladások ügyében. Vagyis e ponton ér össze a két történet, illetve mutatkozik meg az ország vezetésére elvileg közösen készülő pártok közötti bizalmatlanság.

Mindenesetre Lakos Imre keserű szavai mindenképp erős törésvonalat fedtek föl a szivárványkoalíciós pártok között. Mert bár a volt SZDSZ-es Lakos nem tudott képviselővé válni a kerületben, attól még tényezőnek számít a helyi balliberális sakktáblán. A jelenlegi kerületi DK-vezető ugyanis – busás díjazásért cserébe – másfél hónapig László Imre DK-s polgármester kabinetfőnöke volt a 2019 őszi önkormányzati hatalomátvétel után.

A Sétáló Budapest nevű oldalt idézzük: „Lakos Imre másfél hónap alatt több mint nyolcmillió forintot keresett az ellenzéki vezetésű újbudai önkormányzaton. A DK korrupciós botrányokhoz köthető újbudai elnökét László Imre polgármester másfél hónapig alkalmazta kabinetfőnökként, miután a lista második helyéről nem sikerült képviselői helyhez jutnia.”

Molnár Gyula és Lakos Imre végül felmentéssel záruló büntetőperük egy korábbi tárgyalásán (fotó: MTI)

Kísért a Kopaszi-gát botránya

S hogy mit takar a Puzsér Róberthez köthető, Sétáló Budapest kitétele a „korrupciós botrányokról”? Alighanem hajdani büntetőügyére céloztak, amelyben jogerősen végül nem ítélték el Lakost. Felidézve az egykori országos hírű balhét:

az akkor még SZDSZ-es Lakos Imre 2010-ig Molnár Gyula korabeli MSZP-s polgármester gazdasági alpolgármestere volt.

Később Molnárral együtt azzal vádolták meg, hogy 2006-ban a Lágymányosi-öbölnél, a Kopaszi-gáton egy több száz millió forintos területingatlant pályáztatás nélkül úgymond átjátszottak Leisztinger Tamás cégének.

A szocialistákhoz közeli nagyvállalkozó aztán az ingatlan túlnyomó részét rövid idő múlva, óriási felárral portugál befektetőknek adta tovább. Másodfokon az elsőrendű vádlott MSZP-s polgármestert, Molnárt 8 hónap letöltendő börtünbüntetésre, Lakos Imre alpolgármestert mint másodrendű vádlottat 6 hónap felfüggesztettre ítélték.

A Kúria azonban végül felmentette őket, illetve a harmadrendű vádlottat is. Utóbbi nem más, mint Zala László ügyvéd, aki 2010 előtt az MSZP-vezetésű, ma a DK-hegemóniájú szivárványkoalíciós vezetésű XI. kerületi önkormányzatnak dolgozik.

Zala és Czeglédy ügyvédi irodái helyzetbe hozva



Itt álljunk meg egy pillanatra! Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-helyettes, illetve a XI. kerületben ismét szerepet játszó Lakos Imre és Zala László neve egyaránt azt jelzi:

a szivárványkoalíció 2019-es önkormányzati választási győzelmével a régi MSZP-SZDSZ-es világ tért vissza.

Ezt erősíti az is, hogy Zala László ügyvédi irodája mellett Czeglédy Csaba hasonló cége is megbízásokat kap László Imre fémjelezte kerületi önkormányzattól. Ismert: a DK-s Czeglédy ellen – akit a baloldal befutó képviselőjelöltjének tartanak a közelgő szombathelyi előválasztáson – jelenleg is folyamatban van egy hatmilliárdos költségvetési csalásról szóló büntetőper.

Apropó, Czeglédy: Orosz Anna 2019 novemberében nyilvánosan elhatárolódott attól, hogy a szombathelyi ügyvéd-politikust Erzsébetvároshoz hasonlóan Újbuda jogi képviseletére is leszerződtették. Vagyis a DK és a Momentum közötti feszültség kezdettől jelen van a koalícióban, még akkor is, ha Orosz rendkívül hamar belenyugodni látszott Czeglédy XI. kerületi jelenlétébe.

Előválasztási pártlökdösődések

Ugyanakkor a Gy. Némethet kikezdő szórólap ide vagy oda, a Momentum egyelőre hevesen kampányol Orosz Anna mellett, a Demokratikus Koalíció előválasztási jelöltjelöltjével szemben. Kérdés, meddig. Hiszen a DK mint legerősebb ellenzéki párt láthatólag saját stratégiai fellegváraként tekint a XI. kerületre.

A képet színezi, hogy az MSZP, párban a Párbeszéd Magyarországért nevű mikropárttal, az utóbbi szóvivőjét, Barabás Richárdot nevezte be a sokak szerint színjátéknak ígérkező versenybe. Az a valószínű tehát, hogy

Gyurcsány Ferenc, László Imre polgármesteren és holdudvarán keresztül, a XI. kerületben Gy. Németh Erzsébet kampányába tolja a legtöbb erőforrást,

ami eldöntheti, kire voksolnak majd az ellenzéki újbudai lakosok az előválasztáson.

Orosz Anna érdeklődésünkre azt felelte, nem szeretne nyilatkozni ezekben az ügyekben, de Lakos Imre röviden szóba állt velünk.

Azt mondta, a Facebook-hozzászólásait már nem kívánja kommentálni, annál is inkább, mivel „lekerültek”. Arra a kérdésre, gyanúsítja-e még a Momentumot bármivel is, azt válaszolta, Orosz Anna tett egy feljelentést, kíváncsian várja a nyomozás eredményét. Reméli, érdemi munkát végez a rendőrség. Mint mondta, a momentumos alpolgármesterrel „jóban vannak”, „soha nem is voltak összeveszve”.

De azért sokat sejtetően hozzátette: szeretné, ha senki nem veszélyeztetné a pártok önkormányzati együttműködését a XI. kerületben. Úgy fogalmazott, ketté kell választani az önkormányzati munkát és az előválasztási versengést, ami „higgadtsággal, türelemmel” szerinte sikerülhet.

Civileket szít a különutas LMP



Ugyanakkor egy másik törésvonal is mutatkozik az ellenzéki összefogás újbudai konglomerátumában. A Lehet Más a Politika (LMP) képviselője, Kreitler-Sas Máté ugyanis rendre azzal szembesíti László Imre DK-s polgármestert, hogy gondolkodásukban a zöldítés inkább csak lódítás.

Kreitler-Sas – aki különös módon a jobbikos képviselővel alkot Zöld Pólus elnevezésű frakciót – kezdettől támogatta a lakosság és a civilek tiltakozó akcióját a már említett két értékes zöldfelületet önkormányzati eladása ellen. A Gyurcsány-párti városvezető azzal szokott visszalőni, hogy a költségvetés részeként az LMP-s testületi tag is megszavazta azt a csomagot, amely az eladásra kiszemelt ingatlanokat tartalmazta. Idevág, hogy bár az Ulászló és Badacsonyi utcai telkek megmenekültek, ettől még a baloldali önkormányzat 1,6 milliárd forintot akar kasszírozni sok más újbudai ingatlan pályázati eladásával. Nem kizárt, hogy ezt a folyamatot további koalíciós pártcsatározások szegélyezik majd a közeljövőben.

A nyitóképen Gy. Németh Erzsébet és László Imre (forrás: MTI)