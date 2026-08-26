„Az aljas, hazug tróger 0rbánék nem készítettek elő semmit, amit mi átadhatnánk! Így most nekünk kéne vele dolgoznunk, csak fogalmunk sincs, hogy mit és hogyan.

Ez vérlázító!

Mint amikor a szülők elmennek kirándulni, és van pofájuk nem feltölteni a hűtőt olyan kajával, amit csak meg kell mikróznia az önállótlan kamaszgyereknek.”