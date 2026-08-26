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08. 26.
szerda
aljas hazug tróger 0rbán

Az aljas, hazug tróger 0rbánék nem készítettek elő semmit, amit mi átadhatnánk!

2026. augusztus 26. 20:17

Így most nekünk kéne vele dolgoznunk, csak fogalmunk sincs, hogy mit és hogyan.

2026. augusztus 26. 20:17
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Vésey Kovács László
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Az aljas, hazug tróger 0rbánék nem készítettek elő semmit, amit mi átadhatnánk! Így most nekünk kéne vele dolgoznunk, csak fogalmunk sincs, hogy mit és hogyan.

Ez vérlázító!

Mint amikor a szülők elmennek kirándulni, és van pofájuk nem feltölteni a hűtőt olyan kajával, amit csak meg kell mikróznia az önállótlan kamaszgyereknek.

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Összesen 2 komment

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Sorrend:
lemez
2026. augusztus 26. 21:12
Kármán andrásé lett a mandiner.Az ertshe tudja hogy kell számolni csak emberek közelébe nem lehet engedni.Vészjósló.Bóna elvtárs÷ meg a nemzeti lovarda.Ja a tiszások szerint Lázáré volt ,lopta.Most akkor ellopta bóna.
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salátás
2026. augusztus 26. 20:51
"Mint amikor a szülők elmennek kirándulni, és van pofájuk nem feltölteni a hűtőt olyan kajával, amit csak meg kell mikróznia az önállótlan kamaszgyereknek.”" ennyire szar hasonlatot .... a kamaszgyerek is másik szülőt választott, amíg amazok nyaraltak?
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