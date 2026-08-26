Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Bérelhető a Mandiner korszerű stúdiója, mutatjuk a részleteket!
Így most nekünk kéne vele dolgoznunk, csak fogalmunk sincs, hogy mit és hogyan.
„Az aljas, hazug tróger 0rbánék nem készítettek elő semmit, amit mi átadhatnánk! Így most nekünk kéne vele dolgoznunk, csak fogalmunk sincs, hogy mit és hogyan.
Ez vérlázító!
Mint amikor a szülők elmennek kirándulni, és van pofájuk nem feltölteni a hűtőt olyan kajával, amit csak meg kell mikróznia az önállótlan kamaszgyereknek.”
(Nyitókép: )