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tisza alaptörvény módosítás Magyar Péter

Új alkotmányt ígért Magyar Péter, ehhez képest csak a bontásra ítélt Kádár-kockán cserélgeti a kilincseket rézre

2026. július 08. 06:03

Olcsó politikai filmszínházat csinálnak az ország legfontosabb törvényéből, a közjogi komolyságot pedig beáldozzák a lájkbajnokság oltárán.

2026. július 08. 06:03
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Varga Mátyás Zsolt
Varga Mátyás Zsolt

Alapvetően nem vagyok az Alaptörvény időnkénti módosítása ellen. Sőt, valljuk be: a jogrendszernek le kell követnie a társadalmi változásokat, hiszen minden egyéb jogunk ebből az origóból eredeztethető. Ebből a nézőpontból még az is érthető lenne, amit a Tisza csinál – legalábbis a szándék szintjén. Fogják magukat, és igyekeznek a saját képükre formálni a normaszöveget. Kicsit visszaható törvényhozással, kicsit személyre szabottan, de mozognak. 

Csak éppen az a nagy kérdés, hogy minek ez a hatalmas jogtechnikai gányolás, ha közben fennkölt arccal hirdetik: az egészet ki fogják dobni a szemétbe.

Itt van ugyebár a logikai bukfenc: Magyar Péterék egyszerre akarnak „történelmi alkotmányozást”, új alaptörvényt, teljes megújulást – közben pedig teleírják a jelenlegi szöveget olyan passzusokkal, amiknek az égvilágon semmi gyakorlati hasznuk nincs, ha tényleg komolyan gondolják a váltást.

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Miért akarják most, ebben a pillanatban korlátozni a miniszterelnök megbízatását nyolc évben (16. módosítás, 1. cikk), vagy az országgyűlési képviselőkét tizenkettőben (17. módosítás, 2. cikk)? Ha valóban új alkotmányt írnak nemsoká, akkor ezek a korlátok ott is szerepelhetnének. Most beleerőltetni ezeket nem több, mint olcsó szemfényvesztés a drága választóknak. Ez olyan, mintha a bontásra ítélt Kádár-kockán még gyorsan lecserélnénk a kilincseket rézre, vagy épp a budit aranyra-márványra, hátha a szomszéd elismerően bólint, miközben már a markoló is ott áll a kertben.

A gyanúm az, hogy itt két forgatókönyv létezik, és egyik sem túl hízelgő. Az egyik, hogy valójában eszük ágában sincs alkotmányozni, és ezzel a tákolt verzióval akarják végigcsinálni a ciklust, mert kényelmesebb a meglévő keretek között szabni-varrni. Hosszú távon nem túl kifizetődő. A másik, hogy pontosan tudják: 

ezek a módosítások jelenleg teljesen funkciótlanok, de kell a filmszínházba a forgatókönyv. Kell valami, amin a sajtó csámcsoghat, amin lehet vitatkozni, hogy „hú, most aztán odacsaptak a volt hatalomnak”, miközben a valódi tartalom a többi bekezdésben alkot valamit.

Mert amíg egyesek a cikluskorlátokon vitatkoznak, színesítve az abszolút filmszínház képkockáit, addig a módosítások érdemi részei kimondják: a hatálybalépés napján Sulyok Tamás megbízatása megszűnik, visszaveszik a kekvákat, és így tovább. Sőt: még az is lehet, hogy a Párt elengedi a korlátozásokat, demonstrálva, mennyire hallgatnak a felhördülésre.

Ez az igazi bajom ezzel az egésszel. Ha egy politikai erő felhatalmazást érez az alkotmányozásra, akkor tessék leülni, és megírni az újat. De az ország legfontosabb törvényét politikai bazárrá silányítani, ahol a népszerűnek szánt „limitmódosítások” csak díszítőelemek, miközben zajlik a totális közjogi (és sajtó-) tisztogatás – nos, ez minden, csak nem államférfiúi teljesítmény.

Nyitókép: AI-illusztráció

 

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Összesen 29 komment

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Sorrend:
zsocc44
2026. július 08. 07:12
Nem kell ezt cifrázni! Bonobók kézigránáttal a kezükben. Fogalmuk sincs mit csinálnak! A zakkant pávián nyaral, a többiek meg csak makognak marhaságokat… mi nem világos?
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2
0
Sándor
•••
2026. július 08. 07:11 Szerkesztve
A médiaszabadság, a jogállamiság, a demokrácia, a szólásszabadság, >> megszünt/megszűnik Magyarországon 2026.03.12-től Egy mentelmi jog mögő bújt és a mentelmi jog mögött lapító garázda bűnöző minden magyart fenyegető ávósivadék árulóval és az általa gondosan kiválasztott a semmirekellő, szinte mindenhonnan elzavart cinkos és bűntársaival!!!
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2
0
oberennsinnen49
2026. július 08. 07:09
A Nyugat gondoskodott róla, hogy a világkáoszban, a lapok újraosztásakor Magyarország mindig bénult állapotban kóvályogjon, érdekérvényesítési erő nélkül. Most többedszer, ugyanez történik, az ország nyugatosítása a Magyar PÉter nevű politikai bohóc vezetése alatt történik, ő erre a megfelelő emberük. Természetesen, akik Magyart az ország nyakára hozták - Orbán és társai - ugyanolyan felelősséget viselnek a jövőért. Ami ápr. 12. óta folyik, az Magyarország teljes eljelentéktelenítése, az utolsó gyarmati csatlóssá tétele a Soros-horda uralma alá. Akikkel a hordának a jövőben nulla gondja lesz, mert csak inteni kell és a magyarok máris uszulnak, ahogy kell. Cserébe üveggyöngyöket dobálnak a magyaroknak, akik ezt a jó nyugat emberséges segítéseként fogják kezelni. Ez a terv és minden e szerint alakul. Csak a történelem bizonytalanságában bízhatunk: mikor jön a fordulópont? És: amikor eljön, lesz-e még helye, tere a fordulásnak, vagy már minden elveszett-e? Imádkozzunk, gondolkodjunk.
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1
gullwing
2026. július 08. 07:08
Ezek hulladékok. Miért is lennének képesek egy új alaptörvényt kiizzadni magukból?
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