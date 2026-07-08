Új alkotmányt ígért Magyar Péter, ehhez képest csak a bontásra ítélt Kádár-kockán cserélgeti a kilincseket rézre

Alapvetően nem vagyok az Alaptörvény időnkénti módosítása ellen. Sőt, valljuk be: a jogrendszernek le kell követnie a társadalmi változásokat, hiszen minden egyéb jogunk ebből az origóból eredeztethető. Ebből a nézőpontból még az is érthető lenne, amit a Tisza csinál – legalábbis a szándék szintjén. Fogják magukat, és igyekeznek a saját képükre formálni a normaszöveget. Kicsit visszaható törvényhozással, kicsit személyre szabottan, de mozognak.

Csak éppen az a nagy kérdés, hogy minek ez a hatalmas jogtechnikai gányolás, ha közben fennkölt arccal hirdetik: az egészet ki fogják dobni a szemétbe.

Itt van ugyebár a logikai bukfenc: Magyar Péterék egyszerre akarnak „történelmi alkotmányozást”, új alaptörvényt, teljes megújulást – közben pedig teleírják a jelenlegi szöveget olyan passzusokkal, amiknek az égvilágon semmi gyakorlati hasznuk nincs, ha tényleg komolyan gondolják a váltást.