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áder jános Magyar Péter miniszterelnök

Áder Jánosnak joga és kötelessége megkérdőjelezni, szóvá tenni, sőt ellenezni a miniszterelnök alkotmányellenes módszereit

2026. július 04. 20:50

Nekünk, fideszeseknek pedig jogunk és kötelességünk kiállni igazunkért és egymásért.

2026. július 04. 20:50
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Lázár János
Lázár János
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„Véleményért – drónok és droidok. Így működik Magyar Péter. A politikai véleményre fenyegetéssel reagál, nem válasszal, vagy ne adj' isten: érvekkel. Áder Jánosnak joga és kötelessége megkérdőjelezni, szóvá tenni, sőt ellenezni a miniszterelnök alkotmányellenes módszereit – volt köztársasági elnökként és polgárként egyaránt. Nekünk, fideszeseknek pedig jogunk és kötelességünk kiállni igazunkért és egymásért.”

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 12 komment

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vitez-laszlo
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2026. július 04. 22:30 Szerkesztve
Lázár János úr! Kérem nyugtason meg. Az hogy ön, és más 16 éve kormányon lévő "nagykutyák" akiknek mindenre volt válaszuk, most mit csinálnak? Miért hallgatnak, miért tűrik ennek a pszichopatának az agymenését? Ugye nem azért mert nincs ellenszerük? Vagy ez a pszichopata igazat beszél? Miért hagynak minket kétségek között, akik 16 éven keresztűl maguk mögött álltunk? Önök valóban tolvajok, maffiamódszerekkel kormányzók voltak? Miért nem védik magukat, minket akik hisznek, hittek a fideszben? Miért?...miért? Vagy ez egy hatalomátvitel volt? Hol van ön akinek mindenre volt magyarázata? Hol van Szijjártó aki móresre tanítótta a CNN riportereit is? Hol van a szellemes Kocsis Máté? Hol van Orbán Balázs a megfontolt?... Hol van Orbán Vktor? És hol vannak a többiek? MI TÖRTÉNIK ITT?
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elcapo-3
2026. július 04. 22:26
Azért ennél több kellene....a parlamentben is el lehetne küldeni a kurva anyjába a poloskát!
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BBrutus
2026. július 04. 21:39
Hát, igen, csak amikor egy volt Köztársasági Elnök ( ami szinte csak reprezentációs állás ) milliárdos palotában éldegél, plusz egy csomó juttatás még mellé + a kékbolygó alapítvány milliárdos támogatása, ahol nem hangzik el magvasabb gondolat, mint az utca emberénél ingyen, mindez úgy jár neki, hogy mi meg nem haladunk 1-ről a 2-re, azért ez bicska nyitogató. Ha a Fideszben van megújulási igény, akkor a régieknek menniük kell, mert teljesen hiteltelenné váltak. De, mivel Orbán ezt a pártot sajátjaként kezeli, ezért ennek a pártnak nincs jövője.
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Vata Aripeit
2026. július 04. 21:16
Nos János akkor ne lapíts. Menj be a parlamentbe és legyél a másik jános, aki mellett épp kiállsz. A te szénád se áll jól
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