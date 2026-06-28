„Ez az írás most kivételesen (?) nem a Népszaváról szól, mint ahogy az elmúlt hetek szombatjain arról szólt, már csak azért sem, mert akkor 153 év szerepelne a címben, és mellette egy kereszt, utalva a 153 éves lap jelenlegi helyzetére. Nem, már csak azért sem, mert még mindig reménykedünk, mindannyian, akik itt dolgozunk, és talán azon túl is, hogy nincs vége, nem lehet vége. De erről majd hétfőn, a következő héten, amely vízválasztó lesz a Népszava sorsában. Ezért aztán most visszatérek a korábbi kerékvágásba, azaz a magyar politikai élet hétköznapjaira.

»Nem lenne szép dolog szembemenni a demokratikus népakarattal és felhatalmazással…« – ezt posztolta a miniszterelnök Török Gábor kommentjére, amelyben bírálta a köztársasági elnök leváltásának módját, illetve az országgyűlési képviselők mandátumának időkorlátozását. Török szerint ugyanis amit a Tisza csinál Sulyok Tamással, illetve a leváltása érdekében, az szinte rosszabb a Fidesz törvénybarkácsolásánál.