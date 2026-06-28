Én magam, hogy csatlakozzak a kórushoz, amely véleményt nyilvánít a szándékról, azokkal értek egyet, akik azt mondják: Sulyok Tamásnak mennie kell, szinte mindegy is, hogy hogyan. Az elnöknek már a múltja meghamisításával kitelt a becsülete, államelnöki működésével pedig végképp. Ha valamit hibának tartok, az az, hogy erre nem került jóval korábban sor, túl hosszú időt hagyott a miniszterelnök arra, hogy Sulyok magától távozzon. Ezen idő alatt fölsorakozott mögötte a Fidesz, élén Orbán Viktorral, hogy szabadságharcost, a jogállamiság letéteményesét faragja belőle, és amely szerepet az elnök fel is vállalt.
Szóval Török aggodalma és felszólamlása értelmetlen és felesleges is, főként, ha ő is úgy gondolja: Sulyok rászolgált a menesztésre.
Más a helyzet a másik bírálattal, ami a képviselők mandátumának időkorlátját jelenti. Természetesen nem arról van szó, amit a Magyar Nemzet csütörtöki címlapján ír, vagyis hogy politikusokat 1945–49-ben tiltottak el a választástól. Értem én, hogy mind a Fidesz, mind pedig a Mi Hazánk most diktatúráról, a jogállamiság sárba tiprásáról beszél, miközben tizenhat év, a veszélyhelyzeti kormányzás, a parlament kikapcsolása alatt ez eszükbe sem jutott. De nem akarok relativizálni, volt, ami volt, túléltük a tizenhat évet, a mai hibák mai hibáknak számítanak. Az az érv tehát, amit fentebb idéztem és amit Magyar Pétertől idéztem, egyáltalán nem válasz a kritikákra. Mert ha így lenne, akkor zeneszóval kellene bevezetni a halálbüntetést, mert – tudjuk – a többség mellette szavazna.