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mávinform keszthely pótlóbuszok balaton budapest

Megbénult a vasúti közlekedés a Balatonnál

2026. június 28. 10:13

A déli-balatoni vonalon egy nagyméretű fa dőlt a felsővezetékre.

2026. június 28. 10:13
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Vasárnapra virradó éjszaka Balatonmáriafürdő és Balatonszentgyörgy között egy nagyméretű fa dőlt a felsővezetékre. A helyreállítás délelőtt 10-12 óráig tarthat, ezért a dél-balatoni vonalon, illetve a Fenyves expresszeknél változásokra, pótlóbuszos átszállásra és jelentősen hosszabb eljutási időre kell számítani - írja honlapján a Mávinform. 

A társaság közösségi oldalán is közzétett bejegyzés szerint vasárnap reggel 6 órától a Tópart expresszek helyett Balatonmáriafürdő és Balatonszentgyörgy között pótlóbuszok, Balatonszentgyörgy és Nagykanizsa között pedig mentesítő vonatok közlekednek.

A Balaton IC-k helyett Fonyód és Keszthely között pótlóbuszok közlekednek, Fonyód és Budapest között már jár a Tópart expressz. 

A Déli-parti InterRégiók helyett Balatonmáriafürdő és Balatonszentgyörgy között szintén pótlóbuszok közlekednek, ahogy a Fenyves expresszek helyett is a Fonyód- Balatonszentgyörgy szakaszon.

Nyitókép: Máthé Zoltán

 

Összesen 66 komment

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Dunhill67
2026. június 28. 12:45
vitézy...akkor most a te kurva anyád:)....ugye
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states-2
2026. június 28. 12:42
És hol volt mindeközben Vitézi elvtárs, azt ígérte, hogy nincs az a fa, ami az ő idejében ki merne dőlni.
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optimista-2
2026. június 28. 12:41
A fát kimosta az eső. A 10 csepp eső.
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bituman
2026. június 28. 12:08
Dő l'á fa !
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