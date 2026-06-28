Megbénult a vasúti közlekedés a Balatonnál

Vasárnapra virradó éjszaka Balatonmáriafürdő és Balatonszentgyörgy között egy nagyméretű fa dőlt a felsővezetékre. A helyreállítás délelőtt 10-12 óráig tarthat, ezért a dél-balatoni vonalon, illetve a Fenyves expresszeknél változásokra, pótlóbuszos átszállásra és jelentősen hosszabb eljutási időre kell számítani - írja honlapján a Mávinform.

A társaság közösségi oldalán is közzétett bejegyzés szerint vasárnap reggel 6 órától a Tópart expresszek helyett Balatonmáriafürdő és Balatonszentgyörgy között pótlóbuszok, Balatonszentgyörgy és Nagykanizsa között pedig mentesítő vonatok közlekednek.