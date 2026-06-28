Magyarország újra igazodik az uniós fősodorhoz

Lezajlott Magyar Péter kormányfő első európai tanácsi csúcstalálkozója – amely nem volt sem magyar csúcs, sem Magyar-csúcs. Hazánkkal kapcsolatos kérdés igazán csak egy volt: szakít-e Magyar Péter azzal az orbáni hagyománnyal, hogy nem csatlakozik az Európai Tanács Ukrajnával kapcsolatos következtetéseihez, azaz elhatárolódik – jellemzően Szlovákiával együtt – a többi tag­állam álláspontjától.

A többi nagy téma hazánkon messze túlmutató ügy volt, melyek kapcsán a magyar miniszterelnök nem is zavart sok vizet:

egy titkos stratégiai tanácskozás Kínáról, illetve az első jelentősebb tárgyalás a következő hétéves költségvetéssel kapcsolatban.