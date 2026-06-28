Joe Biden felébredt: úgy odaszólt Trumpnak, ahogy már nagyon rég nem tette

Visszatért Joe Biden, és rögtön keményen odaszólt Donald Trumpnak. A CNN közlése szerint az exelnök egy marylandi demokrata adománygyűjtő rendezvényen tűnt fel, ahol hosszan kritizálta az USA jelenlegi vezetőkét, egyebek közt hiúnak és korruptnak nevezve őt. Majd egyszer csak kibukott belőle:

„Micsoda lúzer!”

Ez a beszéd minden bizonnyal Biden egyik legsúlyosabb, Trumpot érintő megszólalása volt azt követően, hogy elhagyta a Fehér Házat.