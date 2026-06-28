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joe biden Donald Trump usa

Joe Biden felébredt: úgy odaszólt Trumpnak, ahogy már nagyon rég nem tette

2026. június 28. 16:01

Erős jelenetek.

2026. június 28. 16:01
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Visszatért Joe Biden, és rögtön keményen odaszólt Donald Trumpnak. A CNN közlése szerint az exelnök egy marylandi demokrata adománygyűjtő rendezvényen tűnt fel, ahol hosszan kritizálta az USA jelenlegi vezetőkét, egyebek közt hiúnak és korruptnak nevezve őt. Majd egyszer csak kibukott belőle:

„Micsoda lúzer!”

Ez a beszéd minden bizonnyal Biden egyik legsúlyosabb, Trumpot érintő megszólalása volt azt követően, hogy elhagyta a Fehér Házat.

(Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

 

Összesen 23 komment

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Sorrend:
szim-patikus
2026. június 28. 17:33
Élednek a zombik. (van ott is Sulyok)
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0
0
Majdmegmondom
2026. június 28. 17:31
Na most ez egy hír? A szobanövény kapott egy kis tápoldatot, bemagoltattak vele egy mondatot. Ennyi. A deep state elkezdte a készülődést a következő amerikai választásokra és a mandiner ebben társ. Már I. Napkirály Péter admirális-generális "javasolja" a cikkeket???
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1
0
falcatus-2
2026. június 28. 17:25
„Micsoda lúzer!” Mondja egy lúzer. eddig rendben, de "Ez a beszéd minden bizonnyal Biden egyik legsúlyosabb, Trumpot érintő megszólalása volt azt követően, hogy elhagyta a Fehér Házat." Ezt én ironikus megjegyzésnek vettem, de miért nem merte a takarító néni szignózni a cikket?
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1
0
Hobby024
•••
2026. június 28. 17:22 Szerkesztve
Biden soha nem lépett át vörös vonalat. Átléptük az OROSZ VÖRÖS VONALAT, innen nincs visszaút? - John Mearsheimer súlyos figyelmeztetése. Ajánlanám a Youtube-on ezzel a címmel. Ez az idióta ,cezaromán őrült, azzal, hogy mélyen orosz területeket pusztít a szövetségeseivel belesodorja a világot egy katasztrófába. Az úriember az egyik legjelentősebb amerikai elemző, talán oda kéne figyelni rá!
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1
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