Ömlenek Magyar Péter ötletei – de ki fog itt gondolkodni?

Az agytrösztök feladata elsősorban az, hogy kutatásokat végezzenek, hosszú távú stratégiákat dolgozzanak ki, szakpolitikai javaslatokat készítsenek, valamint képzéseket és szakmai fórumokat szervezzenek. Egy jól működő intézet képes összekapcsolni az akadémiai világot a napi politikával. Míg a politikusok gyakran a következő választási ciklusban gondolkodnak, az agytrösztök feladata sokszor az, hogy 10–20 éves perspektívában vizsgálják az ország vagy akár a világ előtt álló kihívásokat.

Több demokráciában az agytrösztök rendkívül fontos szerepet töltenek be. Az Egyesült Állmaokban a Brookings Institution, a Carnegie Endowment for International Peace, a Chatham House vagy a German Marshall Fund rendszeresen készít elemzéseket, amelyeket kormányok, parlamenti képviselők és nemzetközi szervezetek is felhasználnak. Az RAND Corporation például évtizedeken keresztül meghatározó szerepet játszott az amerikai védelmi és biztonságpolitika alakításában. Kutatásai kiterjedtek a nukleáris elrettentésre, a hidegháborús stratégiára, majd később a kibervédelemre, a mesterséges intelligenciára és a geopolitikára is.