Vona Gábor nyílt levelet írt Magyar Péternek

Úgy vélik, hogy az ország jövője az egészséges, hazai és minőségi élelmiszerre és az egészségiparra épülhet, ezt pedig kockára teszi a génszerkesztett élelmiszerek beáramlása.
Vona Gábor leszögezte, hogy az egy érvelhető álláspont, ha a miniszterelnök úgy dönt, szükségesek a génszerkesztett technológiák, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez nem számít társadalmi konszenzusnak. A 2RK elnöke szerint az NGT1 kapcsán ez nem áll fenn, mivel a szakszervezetek máshogyan értelmezik a kérdést. Reméli, hogy Magyar Péterék nem készülnek Alaptörvény-módosítással.
De, tisztelt Miniszterelnök Úr, ha mégis készülnének, van megoldás! Tartsunk az ügyben országos népszavazást, és engedjék, hogy a magyar emberek maguk döntsenek arról, mi kerüljön a családi asztalokra!