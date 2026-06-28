Vona Gábor nyílt levelet írt Magyar Péternek

Nemcsak társadalmi konszenzust sürgetett, de népszavazást is javasol a génkezelt élelmiszerek kapcsán Vona Gábor, aki nyílt levelet írt Magyar Péter miniszterelnöknek, miután a Tisza Párt európai parlamenti képviselői megszavazták az új génkezelési technikák (NGT1) uniós deregulációját, ezzel pedig utat nyitottak a génszerkesztett növények ellenőrizetlen beáramlásának. A Második Reformkor elnökének Facebook-oldalán olvasható bejegyzésről az Index azt írta, Vona Gábor (aki korábban Sulyok Tamás köztársasági elnököt is felkereste a témában) szerint ezzel megkérdőjelezik az Alaptörvény XX. cikkét, amely garantálja Magyarország GMO-mentes mezőgazdaságát. Szerinte a Tisza álláspontja sokakat megdöbbenthetett, mivel az ügyet eddig teljes politikai és társadalmi konszenzus övezte.

Válaszokat vár a miniszterelnöktől

Kérdéseit három pontban foglalta össze, amelyekre egyértelmű és haladéktalan válaszokat vár a miniszterelnöktől.