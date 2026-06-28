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tisza vona gábor második reformkor alaptörvény élelmiszer

Vona Gábor nyílt levelet írt Magyar Péternek

2026. június 28. 10:55

A Második Reformkor (2RK) elnöke három fő kérdést fogalmazott meg a miniszterelnök felé, sőt, népszavazást is javasolt.

2026. június 28. 10:55
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Nemcsak társadalmi konszenzust sürgetett, de népszavazást is javasol a génkezelt élelmiszerek kapcsán Vona Gábor, aki nyílt levelet írt Magyar Péter miniszterelnöknek, miután a Tisza Párt európai parlamenti képviselői megszavazták az új génkezelési technikák (NGT1) uniós deregulációját, ezzel pedig utat nyitottak a génszerkesztett növények ellenőrizetlen beáramlásának.  A Második Reformkor elnökének Facebook-oldalán olvasható bejegyzésről az Index azt írta, Vona Gábor (aki korábban Sulyok Tamás köztársasági elnököt is felkereste a témában) szerint ezzel megkérdőjelezik az Alaptörvény XX. cikkét, amely garantálja Magyarország GMO-mentes mezőgazdaságát. Szerinte a Tisza álláspontja sokakat megdöbbenthetett, mivel az ügyet eddig teljes politikai és társadalmi konszenzus övezte.

Válaszokat vár a miniszterelnöktől

Kérdéseit három pontban foglalta össze, amelyekre egyértelmű és haladéktalan válaszokat vár a miniszterelnöktől.

  • A Tisza képviselői kaptak-e felhatalmazást Öntől erre a szavazásra? Ha igen, milyen szakmai és politikai érvek indokolták ezt; ha nem, hogyan fordulhatott elő ez a nyílt szembefordulás a magyar alaptörvény szellemiségével és az eddigi széles társadalmi akarattal?
  • Ön áprilisig az EP mezőgazdasági bizottságában ült, így nyilván tudott a készülő tervezetről. Miért hallgatott erről a kampány során, illetve a kormányalakítás óta, de legfőképpen hogyan képzelték, hogy egy ilyen súlyú kérdésben társadalmi, szakmai és politikai egyeztetés nélkül eldöntik az ország jövőjét?
  • Ön a képviselői mandátum szűkítéséről kialakult vitában azzal érvel, hogy azt megígérte a kampányban, így nem tesz mást, csak amire felhatalmazást kapott. Ez ügyben még korábbi videókat is megosztott, ahol az országjárása során valóban a témáról beszél a színpadon. Megtenné, hogy bemutatja azokat a videókat is, amikor a génszerkesztett élelmiszerek támogatását ígéri meg a szavazópolgároknak?

Vona Gábor szerint

 a Tisza semmilyen felhatalmazást nem kapott arra április 12-én, hogy mindenféle egyeztetés nélkül rúgja fel az ország széles GMO-ellenes társadalmi konszenzusát, és az NGT1 kérdésben saját hatáskörben döntse el a hazai mezőgazdaság jövőjét. 

Úgy vélik, hogy az ország jövője az egészséges, hazai és minőségi élelmiszerre és az egészségiparra épülhet, ezt pedig kockára teszi a génszerkesztett élelmiszerek beáramlása. 

Vona Gábor leszögezte, hogy az egy érvelhető álláspont, ha a miniszterelnök úgy dönt, szükségesek a génszerkesztett technológiák, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez nem számít társadalmi konszenzusnak. A 2RK elnöke szerint az NGT1 kapcsán ez nem áll fenn, mivel a szakszervezetek máshogyan értelmezik a kérdést. Reméli, hogy Magyar Péterék nem készülnek Alaptörvény-módosítással. 

De, tisztelt Miniszterelnök Úr, ha mégis készülnének, van megoldás! Tartsunk az ügyben országos népszavazást, és engedjék, hogy a magyar emberek maguk döntsenek arról, mi kerüljön a családi asztalokra!

– javasolta Vona Gábor. 

Nyitóképünk illusztráció: SEBASTIEN BOZON / AFP

 

Összesen 37 komment

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Sorrend:
states-2
2026. június 28. 12:49
Egy pszichopatával, aki egyébként is hatalmi mámorban szenved, olyan levelezni, mint a vizet gereblyézni.
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sergent
2026. június 28. 12:41
Vona Gábor, Schiffer András. Két bukott pártelnök, akik még mindig azt hiszik hogy kíváncsi valaki a véleményükre.
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google-2
2026. június 28. 12:14
A 3,5 millió Magyar Oéter miatt boldogan mérgezné is magát, mert miért ne? Egy bolond három és fél milliót csinál. De a magyar nemzet ezeken felül még tíz milliót számlál.
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2
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sagirdilsiz-2
2026. június 28. 12:06
Alaptörvény, "XX. cikk (1) Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez. (2) Az (1) bekezdés szerinti jog érvényesülését Magyarország genetikailag módosított élőlényektől mentes mezőgazdasággal, az egészséges élelmiszerekhez és az ivóvízhez való hozzáférés biztosításával, a munkavédelem és az egészségügyi ellátás megszervezésével, a sportolás és a rendszeres testedzés támogatásával, valamint a környezet védelmének biztosításával segíti elő." ----- Kérésem Vonához, aki ugye hosszú évekig ült az Országgyűlésben,----- keresse ki azt a passzust, amiben leírják, hogy Alaptörvényben szabályozott kérdésekben nem lehet népszavazást kiírni.
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