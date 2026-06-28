„Ahogy a Gazda látja”: A vidék tudatos háttérbe szorítása zajlik

– mondta.

Dudás Zsolt felidézte, hogy az elmúlt másfél évtizedben szerinte jelentősen javult a falvak életminősége, elmondása szerint egyre többen költöztek ki a városokból, mert a kisebb településeken nyugodtabb, közösségibb élet alakult ki. Példaként említette a Magyar Falu Program beruházásait, amelyek révén kultúrházak, óvodák, iskolák, templomok és közösségi terek újultak meg. Saját településének példáján keresztül arról beszélt, hogy a falugondnoki szolgálat a mindennapi élet szerves részévé vált.

Ha egy idős embernek nincs, aki elvigye bevásárolni vagy orvoshoz, a falubusz megoldja. Ha a háziorvos nem rendel a faluban, átviszik a szomszéd településre. A gyógyszert is elhozzák, az ebédet is kiszállítják. Olyan kényelmi szolgáltatások működnek, amelyeket sok nagyvárosi el sem tud képzelni – fogalmazott. A gazdálkodó szerint a jelenlegi kormányzati elképzelések hosszabb távon a kistelepülések önállóságának megszüntetéséhez vezethetnek.