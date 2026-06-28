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tisza dudás zsolt bart istván vidék település magyar falu program

„Ahogy a Gazda látja”: A vidék tudatos háttérbe szorítása zajlik

2026. június 28. 13:44

Dudás Zsolt szerint Bart István helyettes államtitkárrá történő kinevezése olyan szemléletet emel kormányzati szintre, amely hosszabb távon a falvak leépítéséhez vezethet.

2026. június 28. 13:44
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Élesen bírálta Bart István helyettes államtitkárrá történő kinevezését Dudás Zsolt, az Ahogy a Gazda látja oldal vezetője, aki a Magyar Nemzetnek úgy fogalmazott, 

szerinte a vidék tudatos háttérbe szorítása zajlik, amelynek célja a falvak önállóságának felszámolása és a vidéki közösségek meggyengítése.

Dudás Zsolt a magyar falvak jövőjéről szóló vitában arról beszélt: szerinte az új kormány személyi döntései azt üzenik a vidéken élőknek, hogy másodrendű állampolgárként tekintenek rájuk. A gazdálkodó úgy véli,

Bart István helyettes államtitkárrá történő kinevezése egy olyan szemléletet emel kormányzati szintre, amely hosszabb távon a falvak leépítéséhez vezethet.

Dudás szerint a kinevezés nem elszigetelt döntés, hanem egy szélesebb politikai irány része, ez része Magyar Péter és a Tisza vezette kormányzat bosszúhadjáratának a vidéki, nemzeti, patrióta és keresztény gondolkodású emberekkel szemben. A gazdálkodó úgy látja, hogy a vidéki emberek azért váltak célponttá, mert megőrizték hagyományaikat és önálló gondolkodásukat.

A vidéket meg akarják ölni, mert eddig sem hódolt be sem a Rákosi-rendszernek, sem a Kádár-rendszernek. A vidéki embernek nehezebb megmondani, mit gondoljon a világról

 – mondta.

Dudás Zsolt felidézte, hogy az elmúlt másfél évtizedben szerinte jelentősen javult a falvak életminősége, elmondása szerint egyre többen költöztek ki a városokból, mert a kisebb településeken nyugodtabb, közösségibb élet alakult ki. Példaként említette a Magyar Falu Program beruházásait, amelyek révén kultúrházak, óvodák, iskolák, templomok és közösségi terek újultak meg. Saját településének példáján keresztül arról beszélt, hogy a falugondnoki szolgálat a mindennapi élet szerves részévé vált.

Ha egy idős embernek nincs, aki elvigye bevásárolni vagy orvoshoz, a falubusz megoldja. Ha a háziorvos nem rendel a faluban, átviszik a szomszéd településre. A gyógyszert is elhozzák, az ebédet is kiszállítják. Olyan kényelmi szolgáltatások működnek, amelyeket sok nagyvárosi el sem tud képzelni – fogalmazott. A gazdálkodó szerint a jelenlegi kormányzati elképzelések hosszabb távon a kistelepülések önállóságának megszüntetéséhez vezethetnek.

 Ha csökken a polgármesterek illetménye és szűkül a helyi önkormányzatok mozgástere, egyre kevesebben vállalják majd a települések vezetését. Ennek következménye az lehet, hogy több kisebb falut nagyobb városokhoz csatolnak igazgatási szempontból. Ha egy kétszáz-háromszáz fős településen már nem lesz polgármester, akkor beolvasztják egy nagyobb központba. Onnantól megszűnik az a személyes kapcsolat, ami ma még természetes. A hivatalban már nem fogják névről ismerni az embereket

 – mondta. Dudás Zsolt úgy látja, hogy ezzel a falvak elveszíthetik közösségi jellegüket és önállóságukat.

Ismert, Bart István korábban arról beszélt, hogy az Orbán-kormány túl sok forrást fordított a falvak fejlesztésére, miközben a jövő nem a vidéki népesség növekedéséről szól. Véleménye szerint inkább 

azt kellene segíteni, hogy az emberek a városokba költözhessenek, míg azokat a kisebb településeket, ahol már csak kevés idős ember él, hosszabb távon vissza lehetne adni a természetnek. 

Bart István a Millennium Intézet egyik internetes műsorában a klímaváltozásról szólva arról is beszélt, hogy a népesség csökkenése önmagában kedvező folyamat lehet, és Magyarország esetében sem feltétlenül kell minden eszközzel megakadályozni a lakosság fogyását. Ezek a kijelentések az elmúlt napokban több bírálatot is kiváltottak, a kritikusok szerint ugyanis a falvak jövőjét és a vidéken élők életformáját kérdőjelezik meg.

(Nyitókép: MTI/Komka Péter)

 

Összesen 16 komment

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frankie-bunn
2026. június 28. 15:23
Bizony, CEU világ lesz itt...
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0
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zsuzsa-963
2026. június 28. 15:11
Ez természetes, a falu képes szükség esetén maga megélni, lehet cserépkályhával fűteni, friss zöldséget tereszteni, szükség esetén a kút vizét inni, haszonállatotkat tartani, A városi lakosság vizét, élelmiszerét bármikor el lehet zárni, ha nem úgy viselkedik ahogy a szarospeti bandája elvárja. A diktatúrának nem kellenek autonom emberek.
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2
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templar62
2026. június 28. 15:10
Ezek után megszavazzák majd az új ALKOTMÁNY-t ?
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2
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Glück28
2026. június 28. 15:07
Pedig itt vidéken is meg voltak veszve a nyomorult szarháziért az emberek. Most majd árad, aztán jó napot!
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