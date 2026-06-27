Magyar Péter újonnan kinevezett államtitkára szerint kevesebb gyerekre és falura van szüksége az országnak

Újabb helyettes államtitkárt nevezett ki Magyar Péter miniszterelnök, ezúttal a Gazdasági és Energetikai Minisztériumba. Bart István a villamosításért és a dekarbonizációért felel, amiről a frissen kinevezett államtitkár számolt be közösségi oldalán. Feladata többek között az lesz, hogy a hőhullámok további erősödését megelőzze, illetve elősegítse Magyarország energiafüggetlenségét, miközben fenntartsa a megfizethető energiaárakat. Bart István megjegyezte, nem lesz könnyű, de minden képességét és tudományát beleadja a feladat teljesítésébe. A bejegyzését azzal zárta, hogy köszönetet mondott Magyar Péter miniszterelnöknek, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszternek, valamint Tótth András energetikai államtitkárnak.



Bart István húsz éve foglalkozik az éghajlatváltozás társadalmi-gazdasági hatásaival és a klímakatasztrófa mérsékléséhez szükséges szakpolitikai megoldásokkal. Végzettsége szerint jogász és várostervező, de volt már eurokrata, magyar köztisztviselő, független tanácsadó is.

Még 2002-2005 között dolgozott az SZDSZ irányítása alá tartozó gazdasági minisztériumban.

Felkérése előtt az Environmental Defense Fund környezetvédelmi szervezet munkatársaként, a Klímastratégia 2050 Intézet igazgatójaként, az Energiaklub elnökségi tagjaként és az Egyensúly Intézet szakértőjeként tevékenykedett.