Magyar Péter újonnan kinevezett államtitkára szerint kevesebb gyerekre és falura van szüksége az országnak

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Bart István korábban azt mondta, hogy a magyar népességfogyás megfordítására nem kell nagy energiát összpontosítani. Szerinte a magyar falvak fenntartására sem kellene jelentős forrásokat fordítani.
Újabb helyettes államtitkárt nevezett ki Magyar Péter miniszterelnök, ezúttal a Gazdasági és Energetikai Minisztériumba. Bart István a villamosításért és a dekarbonizációért felel, amiről a frissen kinevezett államtitkár számolt be közösségi oldalán. Feladata többek között az lesz, hogy a hőhullámok további erősödését megelőzze, illetve elősegítse Magyarország energiafüggetlenségét, miközben fenntartsa a megfizethető energiaárakat. Bart István megjegyezte, nem lesz könnyű, de minden képességét és tudományát beleadja a feladat teljesítésébe. A bejegyzését azzal zárta, hogy köszönetet mondott Magyar Péter miniszterelnöknek, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszternek, valamint Tótth András energetikai államtitkárnak.
Bart István húsz éve foglalkozik az éghajlatváltozás társadalmi-gazdasági hatásaival és a klímakatasztrófa mérsékléséhez szükséges szakpolitikai megoldásokkal. Végzettsége szerint jogász és várostervező, de volt már eurokrata, magyar köztisztviselő, független tanácsadó is.
Még 2002-2005 között dolgozott az SZDSZ irányítása alá tartozó gazdasági minisztériumban.
Felkérése előtt az Environmental Defense Fund környezetvédelmi szervezet munkatársaként, a Klímastratégia 2050 Intézet igazgatójaként, az Energiaklub elnökségi tagjaként és az Egyensúly Intézet szakértőjeként tevékenykedett.
Bart korábban egy podcastban arról beszélt, ugye mi egy olyan társadalomban élünk, amelyikben ugye csökken a népesség.
Én nem tartom indokoltnak azt, hogy óriási nagy energiával próbáljuk meg ezt a folyamatot megfordítani. Tehát nyilvánvalóan a Földnek előbb-utóbb az lesz a jó, hogyha megtaláljuk a módját annak, hogy hogyan tudjuk stabilizálni, vagy akár lassan, szép fokozatosan csökkenteni a népességünket. És ebben mi itt Magyarországon élen tudunk járni.
A beszélgetés egy másik részében pedig a falvakról a következőt fejtette ki:
a falusi házakhoz ugye utak tartoznak, hosszú gázvezeték, vízvezeték. Csomó olyan szolgáltatást kell nekik nyújtani amikhez ugye sokkal több – sokkal nagyobb távokat kell befutni, tehát mi tulajdonképpen rengeteget költünk arra,hogy egy olyan településszerkezetet tartsunk fenn, amit már azok az emberek sem akarnak fenntartani, akik ott laknak. Hát elköltöznek azért, mert nincs munka. Tehát hogy miért próbálunk egy olyan településszerkezetet erőltetetten sok pénzből fenntartani, amit valójában már a magyar emberek igazából nem akarnak.
Tehát hogy a magyar emberek semmire sem vágynak jobban, - nagyon gyakran - mint arra. hogy elköltözzenek Győrbe, Sopronba, Budapestre - ahol a munkahelyek vannak. és ugye a magyar kormány arra költi a pénzét, hogy ilyen vidékfejlesztési eszközökkel próbálja fenntartani a falusi életet, viszont nem épít bérlakásokat azokon a helyeken ahol az emberek lakni szeretnének – mondta Bart.
Tehát ugye nincs lényegbeli állami bérlakás építési program. Tehát én azt gondolom, hogy ez nagyon jellemző arra, hogy a magyarok, magyar társadalom most ugye leginkább a múltba szeretné élni - tehát hogy nagyon ezt valamelyik filozófus - kutató – szociológus mondta, hogy ez egy ilyen „jövősokk” amiben a magyar társadalom él.
Tehát hogy nem akarjuk elfogadni azt, hogy igen, a 21. században már nem élnek falun az emberek, nem akarnak falun élni - ugye ez egy olyan folyamat, ami nagyon sok országban lezajlott, például Portugáliában is. Effektive elköltöznek az emberek a faluról és beköltöznek a városba, mert ott van a munka. Ez egyébként sok tekintetben környezetterhelés szempontjából könnyebb, tehát hogy ha a városban laksz, akkor az ugye kevesebb energiát jelent, valamint ugye lehetővé teszi az embereknek azt, hogy megvalósítsák – tehát hogy hasznos életet éljenek – mondta Bart.
Németh Balázs a Fidesz országgyűlési képviselője az alábbi bejegyzést tette közzé az új helyettes államtitkárról:
Nyitókép: Bart István Facebook-oldala