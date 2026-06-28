Kitart a kánikula, de már úton van a hidegfront

A Magyar Nemzet az időjárás kapcsán idézte Ürge-Vorsatz Diána klímakutatót, aki bejegyzésében arról számolt be: Brüsszelben egy városi erdőben az óriási fák alatt 23 (!) fokkal hűvösebb volt, mint a belvárosban.

A belga főváros legmelegebb pontján 47 fok volt, míg a fák alatt 24. Ennek oka, hogy a fák a talaj mélyéről felhozott vízzel (minél öregebb a fa, annál ügyesebben találja meg a nekünk elérhetetlen vízkészleteket) hűtik a településeket, ráadásul árnyékolnak is, ami ilyenkor kulcsfontosságú védekezés a hőség ellen. A lombhullató, hagyományos fajok ráadásul télen beengedik az akkor oly áhított napot – tehát úgy vannak ide designolva, ahogy a legmenőbb technológia sem tudja utánozni – írja bejegyzésében Ürge-Vorsatz Diána, aki azt is hozzátette,