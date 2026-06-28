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hidegfront hungaromet kánikula hőmérséklet

Kitart a kánikula, de már úton van a hidegfront

2026. június 28. 08:17

Ismét megdőlt a melegrekord, szombaton a hőmérséklet elérte a negyven fokot.

2026. június 28. 08:17
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Ma is kitart a kánikula, a HungaroMet szerint jobbára napos idő várható kevés gomolyfelhővel, amelyekből kis eséllyel egy-egy zápor, zivatar kialakulhat. Az előrejelzés szerint a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad.

 A legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 40 fok között alakul. Sőt, késő estére is csupán 24 és 32 fok közé csökken a hőmérséklet.

A jövő hét közepén érkezhet a hidegfront, amelynek következtében enyhülhet az idő.

A vasárnapra vonatkozó hőmérsékleti rekordot, 39,9 fokot 1935-ben mérték a hajdú-bihari Szerep településen.

Van olyan hely az országban, ahol elérte a negyven fokot a hőmérséklet, ez Budakalász, szombaton ott megdőlt a melegrekord az előzetes adatok szerint.

A Magyar Nemzet az időjárás kapcsán idézte Ürge-Vorsatz Diána klímakutatót, aki bejegyzésében arról számolt be: Brüsszelben egy városi erdőben az óriási fák alatt 23 (!) fokkal hűvösebb volt, mint a belvárosban.

A belga főváros legmelegebb pontján 47 fok volt, míg a fák alatt 24. Ennek oka, hogy a fák a talaj mélyéről felhozott vízzel (minél öregebb a fa, annál ügyesebben találja meg a nekünk elérhetetlen vízkészleteket) hűtik a településeket, ráadásul árnyékolnak is, ami ilyenkor kulcsfontosságú védekezés a hőség ellen. A lombhullató, hagyományos fajok ráadásul télen beengedik az akkor oly áhított napot – tehát úgy vannak ide designolva, ahogy a legmenőbb technológia sem tudja utánozni – írja bejegyzésében Ürge-Vorsatz Diána, aki azt is hozzátette,

 minél lombosabb a fa, annál jobban hűt, hiszen a levelek összfelszínével egyenesen arányos a hűtő hatás.

A klímakutató szerint ugyanez a hatás működik az utcákon is, éppen ezért ne csonkítsuk a fáinkat, engedjünk nekik minél nagyobb lombfelületet, hagyjuk őket megnőni. Az idős fákat semmiképp ne vágjuk ki (ha lehet), mert ők az 50 fok közeli hőséghullámokban – mert csak idő kérdése sajnos, mikor jön az is hozzánk – a kültéri túlélés egyetlen eszközei.

Nyitókép: Igor IVANKO / AFP

 

Összesen 5 komment

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Sorrend:
you-brought-2-too-many
2026. június 28. 09:43
"tehát úgy vannak ide designolva, ahogy a legmenőbb technológia sem tudja utánozni – írja" Designolva. Csak szèp magyarosan, az úgy vannak megalkotta helyett. Ràadàsul, tök fölöslegesen, mert a design szó nem ilyen esetekben használatos. 🫣
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1
0
nemkifejezettenszeretemazsidokat
2026. június 28. 09:20
GÁZKAMRAZSIDÓK?
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0
0
Babóca
2026. június 28. 09:15
Nálunk két hetven éves platán gyakorlatilag besötéti az egész lakást. Nincs természetes fény lombhullásig. Mivel az épület szigetelt, nem hűvös van, hanem konkrétan hideg. Nem tud átmelegedni ugyanis tavasszal . Lombfakadástól lombhullásig villanyfényben elünk. Nagy harcok árán három évente hajlandóak az ágakakat megritkítani . Úgyhogy, ez a nő csak végletekben tud gondolkodni. A penészes, dohos lakások kontra platán . És most is max. 20 fok van a lakásban. Ha jön a hidegfront, itthon megint kardigánban leszek.
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0
1
lendvaiildiko
2026. június 28. 09:13
Mi van most a budapesti klíma-vészhelyzettel? A rovarhotelekkel, méhekkel és a juhnyájakkal? Idén hiányzik a rakpart lezárás, milyen más volt, amikor dézsás pálmák között lehetett napozni a rakparton?
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2
0
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