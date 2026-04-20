Nádas Péter az elmúlt napokban több interjúban is nagyon elismerően beszélt Magyar Péterről. A Die Zeitnek adott interjúban Nádas szerint Magyar Péter győzelmének kulcsa „az állhatatossága, az őszintesége, a nyíltsága”, és még azt is mondja:

„Magyar a szépségének is köszönheti a győzelmét”.

Hát… erről egy dolog ugrik be. Nádas Péter Gyurcsány Ferenc hírhedt őszödi beszédének napvilágra kerülése után azt mondta az ATV-ben: „A beszéd, amit a miniszterelnök úr tartott a májusi frakcióülésen, az én véleményem szerint nagyszerű beszéd, a retorika egyik csúcsa, beleszámítva az összes nem szalonképes kifejezést.” Az író nemcsak a beszéd retorikai minőségét dicsérte, hanem azt is állította: Magyarország helyzete „több szinten romlana”, ha a Gyurcsány‑kormány megbukna, és hogy