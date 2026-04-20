Ama híres realitásérzék szemkilövetésben nyilvánult meg, azonosító nélküli rendőrök támadtak és lőttek magyar polgárokra.
Nem ez az első alkalom, hogy Nádas egy politikai vezetőt erkölcsi‑retorikai piedesztálra emel. Ugyanaz az író, aki 2006‑ban védte Gyurcsányt, most Magyar Pétert írja le hasonlóan lelkes szavakkal. Épp ezért annyira beszédes, kit nevez ma állhatatosnak és őszintének.
Aki végignézte az elmúlt két évet, az joggal érezheti úgy, hogy Magyar Péter következetesen hazudott – kezdve azzal, hogy nem lesz EP-képviselő, egészen odáig, hogy dehogy akarna ő miniszterelnök lenni.
A Mandiner egész sorozatot szentelt ennek, most nem ragoznám tovább. Ha a híveinek ez rendben van, tőlem rajongják, csakhogy a világot, amiben a hazugságot igazságnak, az igazságot hazugságnak nevezik, azt a legpontosabban George Orwell írja le az 1984 című könyvében. Ha valaki érti, mit jelent, amikor a nyelvet a valóság ellen fordítják, az épp Nádas. És nagy íróként azt is ő tudja a legjobban, hogy a szavak nem díszek. Amit ma állhatatosnak és őszintének nevezünk, abból lesz holnap az a valóság, amiben élnünk kell.
(Nyitókép: Magyar Nemzet / Havran Zoltán)