04. 20.
hétfő
Tisza Párt nádas péter őszöd atv Magyar Péter gyurcsány ferenc

Őszödi logika

2026. április 20. 10:44

Nádas Péter szerint Magyar győzelmének kulcsa „az állhatatossága, az őszintesége, a nyíltsága”, és még azt is mondja: „Magyar a szépségének is köszönheti a győzelmét”.

Demeter Szilárd
Vendégszerző

Nádas Péter az elmúlt napokban több interjúban is nagyon elismerően beszélt Magyar Péterről. A Die Zeitnek adott interjúban Nádas szerint Magyar Péter győzelmének kulcsa „az állhatatossága, az őszintesége, a nyíltsága”, és még azt is mondja:

„Magyar a szépségének is köszönheti a győzelmét”.

Hát… erről egy dolog ugrik be. Nádas Péter Gyurcsány Ferenc hírhedt őszödi beszédének napvilágra kerülése után azt mondta az ATV-ben: „A beszéd, amit a miniszterelnök úr tartott a májusi frakcióülésen, az én véleményem szerint nagyszerű beszéd, a retorika egyik csúcsa, beleszámítva az összes nem szalonképes kifejezést.” Az író nemcsak a beszéd retorikai minőségét dicsérte, hanem azt is állította: Magyarország helyzete „több szinten romlana”, ha a Gyurcsány‑kormány megbukna, és hogy

Gyurcsánynak van „realitásérzéke”.

Csak emlékeztetésképpen: ez volt az a beszéd, amelyben Gyurcsány kijelentette, hogy „elk…rtuk. Nem kicsit, nagyon”, „Európában ilyen böszmeséget még ország nem csinált, mint amit mi csináltunk”, és hogy „nyilvánvalóan végighazudtuk az utolsó másfél-két évet”, miközben „nem csináltunk semmit négy évig”.

Ama híres realitásérzék szemkilövetésben nyilvánult meg, azonosító nélküli rendőrök támadtak és lőttek magyar polgárokra.

Nem ez az első alkalom, hogy Nádas egy politikai vezetőt erkölcsi‑retorikai piedesztálra emel. Ugyanaz az író, aki 2006‑ban védte Gyurcsányt, most Magyar Pétert írja le hasonlóan lelkes szavakkal. Épp ezért annyira beszédes, kit nevez ma állhatatosnak és őszintének.

Aki végignézte az elmúlt két évet, az joggal érezheti úgy, hogy Magyar Péter következetesen hazudott – kezdve azzal, hogy nem lesz EP-képviselő, egészen odáig, hogy dehogy akarna ő miniszterelnök lenni.

A Mandiner egész sorozatot szentelt ennek, most nem ragoznám tovább. Ha a híveinek ez rendben van, tőlem rajongják, csakhogy a világot, amiben a hazugságot igazságnak, az igazságot hazugságnak nevezik, azt a legpontosabban George Orwell írja le az 1984 című könyvében. Ha valaki érti, mit jelent, amikor a nyelvet a valóság ellen fordítják, az épp Nádas. És nagy íróként azt is ő tudja a legjobban, hogy a szavak nem díszek. Amit ma állhatatosnak és őszintének nevezünk, abból lesz holnap az a valóság, amiben élnünk kell.

(Nyitókép: Magyar Nemzet / Havran Zoltán)

 

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
polárüveg
2026. április 20. 11:58
Azt mégse írhatta, hogy olyan tömeghipnózist alkalmaztak technohipnoszuggesztiókkal, amelyeknek milliók nem tudtak ellenállni. Demokratikusan hát. A pénzügyi zsarolásokról, olajblokádról, aranykonvojról se írhatta, hogy beavatkoztak a választásba. Szintén nagyon demokratikusan. Ha már 2006-os Nádas beszéd azonossága felmerült a maival. Az MSZP-SZDSZ diadalmas győzelme 4 év múlva keserűre fordult, és hol vannak már? A nép lenyomásból megmaradt, és tanult belőle. Most ezt dobta a sors dobókockája. Mindenki tanulhat belőle, - persze, magammal kezdve.
olvaso9
2026. április 20. 11:50
Tétel: az írók, költők különösen érzékenyek a valóságra, a magyar írókra és költőkre pedig azért érdemes figyelni, mert szinte mindig jósnak bizonyulnak, előre látják a jövőt. No, ezt a tételt cáfolja Nádas, aki lehet bármilyen jó író, de végletesen elfogult és hülyeséget ír. Értékel majd a valóság nagybácsi.
nnjohn
2026. április 20. 11:46
Szerintem Nádasnak igaza van. Pojaca Péternél álhatatosabb HAZUDOZÓT valóban nem látni... Vagy bocsika ! Nem erre gondolt Nádas???
sagirdilsiz-2
2026. április 20. 11:41
Már tudják akkor külföldön, hogy van egy magas-vékony és egy alacsony és szép politikus is Magyarországon.
