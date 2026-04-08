dopeman rapper Magyar Péter orbán viktor

Dopeman: „Orbán Viktorral az is jól jár, aki nem rá szavaz” (VIDEÓ)

2026. április 08. 10:16

Nem fogta vissza magát a rapper.

2026. április 08. 10:16
Új videóval jelentkezett Dopeman, aki a rá jellemző kendőzetlen őszinteséggel beszélt arról, miért a Fideszt támogatja Magyar Péter ellenében a vasárnapi választáson. A rapper – éles kontrasztba állítva a magyar miniszterelnökkel – a következőképpen foglalta össze véleményét a Tisza-vezérről:

„Magyar Péter elárulta a gyerekei anyját, közvetve a gyerekeit, legutóbb pedig a saját fiát is letagadta. Ha a magyarság egy család, az országunk egy családi kör, akkor egy olyan vezetővel járunk a legjobban, aki még a legellenségesebb rokonát is a legelőnyösebb pozícióhoz juttatja. Talán így lehet az, hogy Orbán Viktorral még az is jól jár, aki nem rá szavaz. De egy olyan Péter, aki a legközelebbi családtagjait elárulja, a hazájával mit csinálna?”

– tette fel a költői kérdést Dopeman, akinek videóját alább tekinthetik meg:

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

 

 

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
robertdenyiro
2026. április 08. 12:24
>>>> Grogu 2026. április 08. 10:54 Azért azt érdemes megnézni, h milyen emberek vannak a tiszafos körül... sehol egy komolyan vehető szakértő, szakember, csak ezek a megvett pedotrashcelebek, fredi, noár, pottyondi, pedopuzsér, krúby, latyakosmárk, fluortomi, pedo-vvzsolti, az élen pedig egy drogfüggő pedopszichopata messiás :))) szép társaság..;) Aki akarja szavazzon ezekre, gratulálok hozzá! <<<< Remekül összefoglaltad. Valóban így van. A pedotiszafosra csak az elmebetegek és debilek szavaznak.
lesmiserables
2026. április 08. 11:45
A baj az hogy csak az jár jól vele igazán!
vitez-laszlo
2026. április 08. 10:56
Dopemant amikor látom bármilyen vitaműsorban, a logikája a tiszta gondolkodása a dolgokról összefüggésekről, magasan a többi vitapartnere felett van! Én is meglepődtem, mert azt hittem egy suttyó 8 ker proli, De most ahogy gondolkodik azt bizonyítja, hogy képben van, és azt értelmesen, higgadtan meg is tudja magyarázni, indokolni.
Grogu
2026. április 08. 10:54
Azért azt érdemes megnézni, h milyen emberek maradtak már csak a fityesz körül... sehol egy komolyan vehető szakértő, szakember, csak ezek a megvett trashcelebek, mint dope, tóth g, curtis, jaber, nagy feró, cooky, shorbert család, hajdú p - szép társaság..;) Aki akarja szavazzon ezekre, gratulálok hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!