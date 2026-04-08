Dopeman: „Orbán Viktorral az is jól jár, aki nem rá szavaz” (VIDEÓ)

Új videóval jelentkezett Dopeman, aki a rá jellemző kendőzetlen őszinteséggel beszélt arról, miért a Fideszt támogatja Magyar Péter ellenében a vasárnapi választáson. A rapper – éles kontrasztba állítva a magyar miniszterelnökkel – a következőképpen foglalta össze véleményét a Tisza-vezérről:

„Magyar Péter elárulta a gyerekei anyját, közvetve a gyerekeit, legutóbb pedig a saját fiát is letagadta. Ha a magyarság egy család, az országunk egy családi kör, akkor egy olyan vezetővel járunk a legjobban, aki még a legellenségesebb rokonát is a legelőnyösebb pozícióhoz juttatja. Talán így lehet az, hogy Orbán Viktorral még az is jól jár, aki nem rá szavaz. De egy olyan Péter, aki a legközelebbi családtagjait elárulja, a hazájával mit csinálna?”