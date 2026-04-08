„Azt, hogy a modern kor negyedik hatalmi ága a média, a Fidesz viszonylag hamar megtanulta, úgy 2002 környékén. Ám valahogy sosem tudta igazán kihasználni és a maga javára fordítani azt, bár kétségtelenül felduzzasztotta és elcsépeltette az unalomig ismert hívószó-újságírással.

Ahogyan sokáig nem tudtak a baloldali ellenzék szereplői sem mit kezdeni a »fegyverekkel«, amelyeket a nyugatról pénzelt érdekek a kezükbe nyomtak. Egészen ideáig. Magyar Péter talán éppen azzal használta jól ezeket, hogy valójában sosem akarta kezelni őket. Csak hagyta, hogy tegyék a dolgukat, ő pedig kiélvezte a sikert, amit szállítottak.