Von der Leyen, Macron és Merz sorban állhat Orbánnál: el kellene intéznie ezt-azt Európa védelmében (VIDEÓ)
G. Fodor Gábor a Mesterterv legutóbbi adásában rámutatott, hogy mi lett napjaink legfontosabb kérdése.
Minden a negyedik hatalmi ágon és azon múlik, hogyan használják azt...
„Azt, hogy a modern kor negyedik hatalmi ága a média, a Fidesz viszonylag hamar megtanulta, úgy 2002 környékén. Ám valahogy sosem tudta igazán kihasználni és a maga javára fordítani azt, bár kétségtelenül felduzzasztotta és elcsépeltette az unalomig ismert hívószó-újságírással.
Ahogyan sokáig nem tudtak a baloldali ellenzék szereplői sem mit kezdeni a »fegyverekkel«, amelyeket a nyugatról pénzelt érdekek a kezükbe nyomtak. Egészen ideáig. Magyar Péter talán éppen azzal használta jól ezeket, hogy valójában sosem akarta kezelni őket. Csak hagyta, hogy tegyék a dolgukat, ő pedig kiélvezte a sikert, amit szállítottak.
Most pedig itt van három hős: Gundalf, Szabó és Pálinkás. Három modernkori karakter. A vézna de rafkós fiatal informatikus, a rossz zsarus stílusú jó zsaru, valamint Rambó, a katona. Hoolywood nem tudott volna szebb történetet írni a választások előtt másfél héttel. Persze nem lenne igazi hoolywood-i a történet, ha mindezt nem az a Panyi Szabolcs indítja be, aki saját bevallása szerint is három európai szolgálattal áll kapcsolatban. Igazi James Bond!
Először is hadd kezdjem azzal, amivel a Szabó Bence cikkel lényegében befejeztem.
Lassan azon sem lepődnék meg, ha kiderülne, ő maga rögzítette a beszélgetést az ismeretlen hölggyel és küldte volna meg a kormánymédiának. A helyében a kocsmában tuti így mesélném legalábbis, vagy a következő csajozós délutánon a hőn áhított rendszerváltás után.
Kérdés persze: azt vajon tudják a tiszások, hogy a Panyi féle ügynök-újságírók, a Gundalf nevű dezinformatikusok, a Szabó típusú nyomozóhősök és a Pálinkás karakterű katonaszínészek a Magyar féle zsarolható politikusokra is veszélyt jelenthetnek?
Persze minden a negyedik hatalmi ágon és azon múlik, hogyan használják azt...”
Nyitókép: Facebook / L. Tamás Pál