Magyar Péter provokátorai már az újságírókat támadják (VIDEÓ)
2026. március 28. 11:37
A Tisza Párt alelnökének drogbotránya tabu az ellenzéki tüntetők körében. Győrben válaszok helyett lökdösődés fogadta a Hír TV riporterét, ami jól jelzi a párt rendezvényein uralkodó egyre feszültebb és agresszívabb légkört.
Úgy tűnik, Magyar Péter támogatói körében az érvek helyét átvette a fizikai erőfölény fitogtatása. A legutóbbi győri események során bebizonyosodott:
már a munkájukat végző újságírók sincsenek biztonságban a Tisza Párt radikálisabb szimpatizánsaitól.
A Hír TV riportere a helyszínen próbálta megszólaltatni az ellentüntetőket, ám a párbeszéd esélye hamar elszállt. Az újságíró a Tisza Párt alelnökének körüli drogbotrányról szeretett volna kérdéseket feltenni, de ahelyett, hogy érdemi válaszokat kapott volna, a tömeg agresszív fellépésével szembesült. A felvételeken jól látszik, ahogy a tüntetők akadályozzák a stáb munkáját, és válaszadás helyett lökdösni kezdik a kérdezőt.
A politikai elemzők szerint az egyre gyakoribbá váló agresszió mögött mélyebb okok húzódnak.
Magyar Péter láthatóan nehezen viseli, hogy rendezvényei látogatottságban elmaradnak Orbán Viktor országjárásának sikerétől. A létszámkülönbséget sokak szerint utaztatott provokátorokkal igyekeznek ellensúlyozni, akiknek feladata a kormánypárti események megzavarása.
Az eset nem egyedi: a Tisza Párt környékén egyre többször tapasztalható, hogy a szimpatizánsok a verbális vita helyett a fizikai konfrontációt választják. Az újságírók elleni fellépés pedig újabb szintet jelent a politikai kultúra romlásában, ahol a kellemetlen kérdésekre már nem cáfolat, hanem erőszakos elnémítás a válasz.
