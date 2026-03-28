Magyar Péter provokátorai már az újságírókat támadják (VIDEÓ)

Úgy tűnik, Magyar Péter támogatói körében az érvek helyét átvette a fizikai erőfölény fitogtatása. A legutóbbi győri események során bebizonyosodott:

már a munkájukat végző újságírók sincsenek biztonságban a Tisza Párt radikálisabb szimpatizánsaitól.

A Hír TV riportere a helyszínen próbálta megszólaltatni az ellentüntetőket, ám a párbeszéd esélye hamar elszállt. Az újságíró a Tisza Párt alelnökének körüli drogbotrányról szeretett volna kérdéseket feltenni, de ahelyett, hogy érdemi válaszokat kapott volna, a tömeg agresszív fellépésével szembesült. A felvételeken jól látszik, ahogy a tüntetők akadályozzák a stáb munkáját, és válaszadás helyett lökdösni kezdik a kérdezőt.