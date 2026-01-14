Ismét Magyar Péter segítségére siettek a baloldalhoz köthető közvélemény-kutatók, de valami nagyon megváltozott

A belső feszültségek mellett a Tisza Párt támogatottságáról megjelent, hiteles közvélemény-kutatások is borzolják Magyar Péter idegeit, aki napok óta a Fidesz kampányszlogenjével van elfoglalva.

A Mandiner információi szerint vita van a Tisza kampánystábjában, mert többek szerint káros és kontraproduktív, hogy Magyar Péter a Fidesz „A biztos választás” szlogenjét reklámozza, amelyet ráadásul a Tisza vezetője szerint az MSZP 2010-es kampányából lopott a nagyobbik kormánypárt.