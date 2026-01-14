Ft
01. 14.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
tisza medián magyar péter IDEA baloldal

Ismét Magyar Péter segítségére siettek a baloldalhoz köthető közvélemény-kutatók, de valami nagyon megváltozott

2026. január 14. 13:22

A Tisza Párt belső feszültségei és a pártelnök kampányszlogenes hadjárata szépíthetett a Medián és az Idea eredményein.

2026. január 14. 13:22
null

A belső feszültségek mellett a Tisza Párt támogatottságáról megjelent, hiteles közvélemény-kutatások is borzolják Magyar Péter idegeit, aki napok óta a Fidesz kampányszlogenjével van elfoglalva. 

A Mandiner információi szerint vita van a Tisza kampánystábjában, mert többek szerint káros és kontraproduktív, hogy Magyar Péter a Fidesz „A biztos választás” szlogenjét reklámozza, amelyet ráadásul a Tisza vezetője szerint az MSZP 2010-es kampányából lopott a nagyobbik kormánypárt.

Amellett, hogy a Tisza Pártban Magyar Péter kampányszlogenes akciója borzolja a kedélyeket az is kiderült, a karácsonyi szünetben lényegében nem mozdultak meg a pártpreferenciák és ezzel állandósulni látszik a kormánypárt előnye a Nézőpont Intézet hétfőn ismertetett felmérése szerint.

Az előzmények fényében nem véletlen, hogy sorra jelennek meg a baloldalhoz köthető közvélemény-kutatók felmérései, amelyekből kiderül, a Tisza Párt továbbra is vezet, sőt, 2026 első napjaiban még növelte is előnyét a kormánypártokhoz képest.

Csak a szokásos: Magyar Péter bajban van, de a Medián és az Idea jó hírt hoz

A Medián szerdán tette közzé kutatását, amelyből az derül ki, már 12 százalékkal vezet a Tisza Párt a Fidesz előtt. Az eredményt ugyanakkor érdemes kritikával illetni, mivel emlékezetes, hogy az intézetet vezető Hann Endre 2022-ben, a baloldal történelmi bukását követően beismerte, hogy 

valóban léteznek olyan kutatások, illetve inkább közlemények, amik kimondottan a közvéleményt befolyásoló céllal készültek.

Nem csak a Medián sietett a szorult helyzetbe került ellenzéki vezető segítségére, a baloldalhoz köthető másik közvélemény-kutató, az IDEA Intézet is közzétette szerdán a friss eredményeit. E szerint „2026 legelején a Tisza Párt a teljes népesség körében 8, a biztos szavazó, pártot választani tudó felnőttek körében pedig 10 százalékpontos előnyben volt a Fidesz–KDNP-vel szemben” – számolt be szűkszavúan a Telex.

Óvatosabbak a balos közvélemény-kutatók

A Medián és az IDEA szerdán publikált eredményei ráadásul abból a szempontból is érdekesek, hogy ugyan a Tisza Párt előnyét mérik a kormánypártokkal szemben, ugyanakkor a Medián kutatásából kiderül, 

a szavazókorú népesség 44 százaléka a Fidesz-KDNP-t, 39 százalék pedig a Tisza Pártot nevezte meg a választások várható győzteseként. Az IDEA pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy a Tisza előnye hibahatáron belül nőtt, de amúgy nem volt érdemi változás az év első napjaiban.


A baloldalhoz köthető közvélemény-kutatók tehát az elmúlt hónapokhoz képest már óvatosabban fogalmaznak a Tisza „behozatatlannak tűnő” előnyével kapcsolatban. Deák Dániel politológus korábban a Mandinernek arról beszélt

a választások közeledtével a hitelességükre is egyre jobban oda kell figyelniük a Magyar Pétert támogató közvélemény-kutatóknak, beleértve a Mediánt is. Emiatt a következő időszakban megjelenő eredmények várhatóan egyre jobban közelítenek majd a valósághoz.

Nem csak a mediános Hann Endre, de pár napja Závecz Tibor, a szintén baloldali Závecz Research vezetője is elismerte, hogy 

sok felmérés csak az adott állapotot rögzíti. 

A baloldali kutatók nem először vetik be ezt a trükköt a nyilvánosság befolyásolására, Márki-Zay Péter győzelmét is előrevetítették, majd a csúfos bukása után azzal magyarázták „tévedésüket”, hogy ők csak az akkor aktuális állapotot jelezték, ám a választók véleménye „az utolsó pillanatban megváltozott”.

Nyitókép: Isza Ferenc/AFP

