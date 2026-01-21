Ft
01. 22.
csütörtök
Rendkívüli!

Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás

Hírek
Vélemények
Hetilap
deák dániel Kiszelly Zoltán tisza párt magyar péter ursula von der leyen gazda európai parlament európai néppárt

Az elemző elárulta, mire érdemes figyelni Magyar Péter és Manfred Weber között

2026. január 21. 20:07

Azt kell nézni, mit csinál a Tisza Pártot is irányító Európai Néppárt, amely tvábbra is kiáll a magyar gazdák számára káros egyezmény mellett – véli Kiszelly Zoltán az Európai parlament szerdai döntésével kapcsolatban. Deák Dániel rámutatott, az igazán fontos szavazás csütörtökön lesz, amikor Von der Leyen bizalmatlansági indítványáról döntenek.

2026. január 21. 20:07
null

„Miután Magyar Péternek a magyar gazdák a minap jól beolvastak, nyilvánvalóvá vált, hogy a Tisza Párt taktikai okokból nem támogathatja a Mercosur-egyezményt, de nem is az a lényeges, hogy a Tisza mit csinál, 

azt kell nézni, hogy Tiszát irányító Európai Néppárt mit képvisel” 

– vélekedett Kiszelly Zoltán politológus a Mandiner megkeresésére az Európai parlamentnek a Mercosur-egyezménnyel kapcsolatos szerdai szavazásával kapcsolatban.

A Századvég politikai elemzési igazgatója aláhúzta: 

márpedig a Manfred Weber vezette Európai Néppárt továbbra is kiáll a magyar gazdáknak káros Mercosur-egyezmény mellett.

Mint ismert, az Európai Parlament szerdai ülésén döntött arról, hogy az EU és a dél-amerikai országok közötti Mercosur-megállapodást az Európai Unió Bírósága elé vigyék.

Ez azonban még nem jelent végső győzelmet. Ahogy arra Kiszelly Zoltán rámutatott, 

ahhoz a bírósághoz kerül az ügy, amely eddig is az integráció mélyítését szolgálta a döntéseivel a nemzeti szuverenitással szemben. 

Például elfogadta a hazánkat támadó Sargentini-jelentéssel kapcsolatban, hogy a tartózkodásokat is beleszámolják a szavazatokba”.

Kiszelly Zoltán szerint ezért sem volt nagy tétje annak, hogy a Tisza most hogyan szavazott.

Az igazán fontos szavazás csütörtökön lesz

Az igazság pillanata holnap jön el: ekkor szavaznak a Patrióták által kezdeményezett, Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági indítványról, amelynek kiváltó oka, hogy ő hozta tető alá a gazdák számára káros megállapodást” 

vélekedett a szavazás után írt elemzésében Deák Dániel politikai elemző.

Mint ismert, a magyar kormánypártokat is sorai között tudó Patrióták Európáért frakciója szerint az Európai Bizottság sorozatos döntései súlyos válságba sodorták az európai mezőgazdaságot. A képviselőcsoport ezért a Von der Leyen vezette testülettel szemben ezért bizalmatlansági indítványt nyújtott be.

Miközben Magyar Péter Mercusor-ellenes jelemzben pózol, saját frakciója a szavazás után kiadott egy közleményt, amiben arra szólítják fel az Európai Bizottságot, hogy a szavazási eredmény ellenére hajtsák végre a megállapodást, ami azonnali károkat okoz”

– mutatott rá Dömötör Csaba fideszes EP-képviselő a szerdai szavazás után közzétett videójában.

Mint mondta, 

az igazság pillanata holnap jön el, akkor szavazunk az Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági indítványról, aminek az indoklásában is a Mercosur-megállapodás szerepel.”

Hozzátette: „Holnap eldől, hogy ki áll a gazdák oldalán és ki a brüsszeli nagykoalíció oldalán”.

Dömötör Csaba szerint a csütörtöki bizalmatlansági szavazáson lehet megakadályozni, hogy Magyar Péterék pártcsaládja végrehajtassa a Mercosur-egyezményt.

Magyar Péter kínos pillanatai a gazdákkal

Ahogy arról korábban írtunk, Magyar Péter Strabourgban a gazdák tüntetésén azt szerette volna előadni, hogy kiáll a magyar érdekek mellett, csakhogy a Tisza Párt vezetője szembetalálta magát a Mercosur-egyezmény ellen tüntető, dühös gazdákkal, akik neki is elmondták a véleményüket.

Ezek a gazdák Von der Leyen ellen tüntetnek. Te pedig kiállsz mellette. Köszönjük szépen ezt a segítséget” 

– mondta Magyar Péternek egy gazda.

A Tisza Párt megszeppent elnöke nem is tudott értelmezhető választ adni. 

A szóváltás ironikus köszönetnyilvánítással zárult a gazdák részéről, amelyet követően Magyar Péter érdemi reagálás nélkül távozott a helyszínről.

Nyitókép: Attila Kisbenedek/AFP

csulak
2026. január 22. 16:48
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
Titi
2026. január 21. 21:30
A sehonnai nem csinálhatott segget a szájából,és a gazdája engedélyével a magyar gazdák mellett szavazott.Azt hiszi a sehonnai brüsszeliek qrvája,hogy ezzel maga mellé állítja a gazdákat?Ennyire hülyének néz bennünket?Még mindig él az a felfogás,hogy a gazda tájékozatlan,írni,olvasni,számolni éppen csak tudó,az internethez teljesen analfabéta,csak a földtúráshoz értő falusi bugris,bunkó!Felhívnám a belpesti,állítólag jogász,beképzelt,senkiházi hazaáruló gazember figyelmét,hogy ez már a momentumos mocskoknak sem jött be.Az idős gazdák nem hülyék,óriási tudással tapasztalattal rendelkeznek,amit átadnak a gyermekeiknek,unokáiknak,akik nagyobb része diplomás agrármérnök!Amit az egyetemen,főiskolán megtanulnak,ahhoz hozzáadják,amit az elődök átadnak nekik.Nem úgy,mint ez a marha,aki a selyemmályvát napraforgónak nézte,a bugás hortenziát ősszel metszette,és kertészmérnök akart lenni.Nem ért ez semmihez,az emberekhez végképp nem.Alig várjuk,hogy áprilisban a földbe tapossuk ezt a férget!
tapir32
2026. január 21. 21:20
Fidesz-KDNP kormány sikerei! orvosok és ápolók béremelése, pedagógusok béremelése, rendvédelmi és vízügyi dolgozók béremelése, minimálbér-emelés, közmunka, gyermekek után járó adómentesség, rezsicsökkentés, CSOK, ingyenes tankönyvek, 13.havi nyugdíj, fiatalok adómentessége, babaváró hitel, diákhitel, munkáshitel, lakás hitel ház és lakásfelújítási támogatás, napelem támogatás, gáz interkonnektorok, állampapírok magyarok kezébe kerültek, stratégiai szektorokban állami rész vásárlás, déli határkerítés, jó közbiztonság, Békepolitika. Állami cégek visszavásárlása. A WHO indikátorai alapján a magyar egészségügy jól teljesít és az elmúlt 15 évben jelentősen előrelépett. Magyarország az EU-ban a legkevésbé korrupt országok közé tartozik! (Eurobarometer 7.) Magyarország a befektetésre ajánlott országok közé tartozik! Az OECD szerint a magyar gazdaság volt az egyik legsikeresebb az elmúlt tíz évben. Az EU-ban a 4.
Conduct
2026. január 21. 20:48
Deák Dániel nem elemez hanem analizál.,az aberrált állattya.
