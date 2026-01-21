Az elemző elárulta, mire érdemes figyelni Magyar Péter és Manfred Weber között

Most már felvétel is bizonyítja: a Tisza Weberék fiókpártja
Magyar Péter pártcsaládjának vezére büszkén jelentette be, hogy támogatják az európai gazdák számára rendkívül előnytelen egyezményt. A Tisza Párt elnökét fel is érdezték a dühös gazdák.
Azt kell nézni, mit csinál a Tisza Pártot is irányító Európai Néppárt, amely tvábbra is kiáll a magyar gazdák számára káros egyezmény mellett – véli Kiszelly Zoltán az Európai parlament szerdai döntésével kapcsolatban. Deák Dániel rámutatott, az igazán fontos szavazás csütörtökön lesz, amikor Von der Leyen bizalmatlansági indítványáról döntenek.
„Miután Magyar Péternek a magyar gazdák a minap jól beolvastak, nyilvánvalóvá vált, hogy a Tisza Párt taktikai okokból nem támogathatja a Mercosur-egyezményt, de nem is az a lényeges, hogy a Tisza mit csinál,
azt kell nézni, hogy Tiszát irányító Európai Néppárt mit képvisel”
– vélekedett Kiszelly Zoltán politológus a Mandiner megkeresésére az Európai parlamentnek a Mercosur-egyezménnyel kapcsolatos szerdai szavazásával kapcsolatban.
A Századvég politikai elemzési igazgatója aláhúzta:
márpedig a Manfred Weber vezette Európai Néppárt továbbra is kiáll a magyar gazdáknak káros Mercosur-egyezmény mellett.
Mint ismert, az Európai Parlament szerdai ülésén döntött arról, hogy az EU és a dél-amerikai országok közötti Mercosur-megállapodást az Európai Unió Bírósága elé vigyék.
Ez azonban még nem jelent végső győzelmet. Ahogy arra Kiszelly Zoltán rámutatott,
ahhoz a bírósághoz kerül az ügy, amely eddig is az integráció mélyítését szolgálta a döntéseivel a nemzeti szuverenitással szemben.
Például elfogadta a hazánkat támadó Sargentini-jelentéssel kapcsolatban, hogy a tartózkodásokat is beleszámolják a szavazatokba”.
Kiszelly Zoltán szerint ezért sem volt nagy tétje annak, hogy a Tisza most hogyan szavazott.
Az igazság pillanata holnap jön el: ekkor szavaznak a Patrióták által kezdeményezett, Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági indítványról, amelynek kiváltó oka, hogy ő hozta tető alá a gazdák számára káros megállapodást”
– vélekedett a szavazás után írt elemzésében Deák Dániel politikai elemző.
Mint ismert, a magyar kormánypártokat is sorai között tudó Patrióták Európáért frakciója szerint az Európai Bizottság sorozatos döntései súlyos válságba sodorták az európai mezőgazdaságot. A képviselőcsoport ezért a Von der Leyen vezette testülettel szemben ezért bizalmatlansági indítványt nyújtott be.
Miközben Magyar Péter Mercusor-ellenes jelemzben pózol, saját frakciója a szavazás után kiadott egy közleményt, amiben arra szólítják fel az Európai Bizottságot, hogy a szavazási eredmény ellenére hajtsák végre a megállapodást, ami azonnali károkat okoz”
– mutatott rá Dömötör Csaba fideszes EP-képviselő a szerdai szavazás után közzétett videójában.
Mint mondta,
az igazság pillanata holnap jön el, akkor szavazunk az Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági indítványról, aminek az indoklásában is a Mercosur-megállapodás szerepel.”
Hozzátette: „Holnap eldől, hogy ki áll a gazdák oldalán és ki a brüsszeli nagykoalíció oldalán”.
Dömötör Csaba szerint a csütörtöki bizalmatlansági szavazáson lehet megakadályozni, hogy Magyar Péterék pártcsaládja végrehajtassa a Mercosur-egyezményt.
Ahogy arról korábban írtunk, Magyar Péter Strabourgban a gazdák tüntetésén azt szerette volna előadni, hogy kiáll a magyar érdekek mellett, csakhogy a Tisza Párt vezetője szembetalálta magát a Mercosur-egyezmény ellen tüntető, dühös gazdákkal, akik neki is elmondták a véleményüket.
Ezek a gazdák Von der Leyen ellen tüntetnek. Te pedig kiállsz mellette. Köszönjük szépen ezt a segítséget”
– mondta Magyar Péternek egy gazda.
A Tisza Párt megszeppent elnöke nem is tudott értelmezhető választ adni.
A szóváltás ironikus köszönetnyilvánítással zárult a gazdák részéről, amelyet követően Magyar Péter érdemi reagálás nélkül távozott a helyszínről.
Nyitókép: Attila Kisbenedek/AFP