Nekirontott Donald Tusk Orbán Viktornak – a magyar kormányfő könnyedén lefegyverezte

X-csörte lett Donald Tusk és Orbán Viktor üzenetváltásából. A magyar miniszterelnöknek szögezve Tusk leszögezte, hogy „Oroszország indította a háborút Ukrajna ellen. Ők döntöttek úgy, hogy háborús időkben élünk. És ilyen időkben csak egy kérdés van: kinek az oldalán állunk.”

Orbán Viktor válaszában kifejtette, hogy „Oroszország háborúban áll. Ukrajna háborúban áll. Magyarország nem.”

Megértem, hogy Ön szilárdan Ukrajna oldalán áll. Kérem, értse meg, hogy mi szilárdan Magyarország oldalán állunk.”

Leírta azt is a miniszterelnök, hogy Tusk kérdése az, hogy ki fogja megnyerni az orosz-ukrán háborút, míg az ő kérdése az, hogy „hogyan tudjuk befejezni a háborút, megmenteni több tízezer életet és biztonságot nyújtani a magyaroknak.”

„Ön egy olyan háborút akar megnyerni, amelyről úgy hiszi, hogy az Önöké. Én azt akarom biztosítani, hogy a béke győzedelmeskedjen.”