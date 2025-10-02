Ft
10. 02.
csütörtök
háború Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Orbán Viktor Donald Tusk

Nekirontott Donald Tusk Orbán Viktornak – a magyar kormányfő könnyedén lefegyverezte

2025. október 02. 14:27

Egy kérése volt Tuskhoz a magyar miniszterelnöknek.

2025. október 02. 14:27
X-csörte lett Donald Tusk és Orbán Viktor üzenetváltásából. A magyar miniszterelnöknek szögezve Tusk leszögezte, hogy „Oroszország indította a háborút Ukrajna ellen. Ők döntöttek úgy, hogy háborús időkben élünk. És ilyen időkben csak egy kérdés van: kinek az oldalán állunk.” 

Orbán Viktor válaszában kifejtette, hogy „Oroszország háborúban áll. Ukrajna háborúban áll. Magyarország nem.”

Megértem, hogy Ön szilárdan Ukrajna oldalán áll. Kérem, értse meg, hogy mi szilárdan Magyarország oldalán állunk.”

Leírta azt is a miniszterelnök, hogy Tusk kérdése az, hogy ki fogja megnyerni az orosz-ukrán háborút, míg az ő kérdése az, hogy „hogyan tudjuk befejezni a háborút, megmenteni több tízezer életet és biztonságot nyújtani a magyaroknak.”

„Ön egy olyan háborút akar megnyerni, amelyről úgy hiszi, hogy az Önöké. Én azt akarom biztosítani, hogy a béke győzedelmeskedjen.”

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP

 

 

Orange79
2025. október 02. 14:51 Szerkesztve
Istenem de kurva unalmas ez az állandó vergődésük és álszenteskedő moralizálásuk arról, hogy ki kinek az oldalán áll. A saját oldalunkon állunk. Ukrajna nem EU és nem NATO tag. Semmi közünk hozzájuk, semmi közünk a háborújukhoz. Az erkölcsileg elvárható humanitárius segítséget megkapták a rászorulók de Oroszország nem az ellenségünk, én nem a szövetségesünk sem. Ukrajna viszont folyamatosan fenyeget minket és ellenséges megjegyzéseket tesz, ezek után ne csodálkozzanak ha még kevésbé rokonszenvezünk az érdekeikkel. Tusk elmehet a picsába. Ha neki ennyire fontos a korrupt ukronácik sorsa akkor ragadjon fegyvert és dögöljön meg Zelenszkijért.
Medici
2025. október 02. 14:44
A Tuskó summa cum laude minősítéssel elvégezte a hímvessző zongorista illemóráját. Tánctanulásra nem volt szükség, mindketten remekül ropják a polkát.
gullwing
2025. október 02. 14:41
Ostoba mert libcsi.. Ezekkel így kell bánni!
pollip
2025. október 02. 14:39
Így is kell:-)))) remek volt:-))))
