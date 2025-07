Újabb nagy nevek az MCC Feszten: Douglas Murray és Dr. James Orr is előadást tart Esztergomban

A Mathias Corvinus Collegium, a Kárpát-medence legnagyobb tehetséggondozó intézményeként idén is neves hazai és nemzetközi előadókkal várja a látogatókat. A július 31. és augusztus 2. között megrendezésre kerülő MCC Feszten részt vesz Douglas Murray brit bestseller író, a konzervatív oldal egyik legjelentősebb gondolkodója, valamint James Orr, a Cambridge-i Egyetem professzora – olvasható az MCC által kiadott sajtóközleményben.

A tájékoztatóban kiemelik: Douglas Murray az angolszász világ egyik legnépszerűbb intellektuális vezére, a The Spectator magazin társszerkesztője. Murray olyan elismert, nagy hagyományú lapok állandó szerzője, mint a The Wall Street Journal, a The Times, a The Sun és a The Evening Standard. Rendszeres közreműködő munkatársa a National Review-nak, és alapítása óta a Standpoint magazin rovatvezetője. Leghíresebb könyve a „Európa furcsa halála” című mű, mely a bevándorlás és a kontinens demográfiai és kulturális átalakulásának következményeit tárgyalja és amiben az író amellett érvel, hogy

Európa, önsorsrontó politikájának köszönhetően elveszíti identitását és kulturális örökségét.

Felszólal az MCC Feszten Dr. James Orr, a Cambridge-i Egyetem vallásfilozófia professzora is. Jelenlegi pozícióját négyéves McDonald posztdoktori ösztöndíj előzte meg az oxfordi Christ Church főiskolán, ahol teológiát, etikát és közéleti kérdéseket kutatott. PhD és MPhil fokozatait a Cambridge-i Egyetemen szerezte vallásfilozófiából, BA diplomáját pedig az oxfordi Balliol College-ban klasszikus tudományokból.