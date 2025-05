Szijjártó Péter: Itt az ideje, hogy támadásba lendüljünk

2025 egy igazi vízválasztó esztendő – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a CPAC Hungary-n.

2025 előtt védekeztünk, most itt az idő, hogy támadásba lendüljünk”

– hangsúlyozta.

A külügyminiszter elmondta, 2025 előtt meg kellett védenünk magunkat

az ukrajnai háborútól,

a migrációtól, és

meg kellett védenünk a gyermekeinket a gender-propagandától.

Hozzátette: a magyar kormány több mint három éve érvel a tűzszünet és a béke mellett, emiatt folyamatosan támadták és leckéztették hazánkat. Most azonban azok, akik eddig Magyarországot leckéztették, béketárgyalásokról beszélnek, miközben a háború elhúzódásán dolgoznak, hogy elkerüljék a felelősségre vonást egy vesztes háború támogatása miatt. „De felelősségre fogjuk vonni őket” – üzente.

2025 előtt meg kellett védenünk magunkat a migrációtól. Azok, akik állandóan a jogállamról beszélnek, figyelmen kívül hagyják a nemzetközi jogot, amely szerint a menekülteknek az első biztonságos országban kell tartózkodniuk. Azok, akik az elmúlt években megrohanták hazánkat, számukra Magyarország biztosan nem az első biztonságos ország.

„Őrült helyzet, hogy Magyarországot napi egymillió eurós bírsággal sújtják” – folytatta. Hozzátette a Kneszet elnöke Jeruzsálemi látogatása során azt mondta, hogy ez napi egymillió euró Magyarország számára „a legjobb befektetés” hogy ennyi pénzért megőrizheti a biztonságát és az identitását.

Szijjártó Péter többek között arról is beszélt, hogy hazánk védekezett a liberális mainstream támadásaival szemben is. Az előző washingtoni adminisztráció ellenségként tekintett a magyar kormányra, kívülről próbálták megbuktatni. Most azonban Brüsszel veszi át Washington szerepét. Minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy egy bábkormányt helyezzenek hatalomra, amely feladja az ország szuverenitását. „Úgy, ahogy a washingtoni kísérlet elbukott, ez a kísérlet is el fog bukni” – közölte.

Jobb, ha Manfred Weber is megérti, nekünk Orbán Viktor a jövő”

– mutatott rá. „Itt az ideje támadásba lendülni. Donald Trump elzárta a liberális mainstream, globális véleménydiktatúráját működtető pénzcsapokat. Magyarország sem hagyja a külső befolyásolást, nem hagyjuk, hogy külföldi pénzek befolyásolják a magyar emberek akaratát, ezt magyarul átláthatóságnak – transparency-nek – hívják. „Nem fogjuk engedni, hogy a fejünk felett benyomják Ukrajnát az Unióba. Nem hagyjuk, hogy tönkre tegyék a magyar gazdákat, és hogy az országot az ukrán maffia átjáróházává tegyék, és nem engedjük hogy magyar családok kétszer háromszor annyit fizessenek a rezsiért az ukránok miatt” – tette hozzá.

A VOKS 2025 után jön majd a voks 2026, és ezt is megfogjuk védeni Magyarországon, és nyerni fogunk – utalt a jövő évi országgyűlési választásokra a miniszter.

Nyitókép forrása: Alapjogokért Központ