„Mi nem pocsék, hanem nagyszerű nemzet vagyunk, amely erkölcsileg helyesen jár el. De nem tudunk úgy segíteni az ukránoknak, hogy szétlövetjük Magyarországot. Az nem segítség, hogyha elzárjuk az orosz gáz- és olajcsapot, és a magyar gazdaság három nap múlva vagy négy nap múlva megáll – azzal nem segítettünk az ukránoknak.

A miniszterelnök szerint a politikában felnőtt, érett lelki alkatú embernek van csak helye, aki nem azonosul a konfliktus egyik vagy másik szereplőjével, hanem először tisztázza, hogy kik vagyunk mi, és mi a viszonyunk ehhez a konfliktushoz. Ezt pedig nem mindenkinek sikerül megugrania, így például az ukrán miniszterelnöknek sem, aki a diplomáciában szinte egyedülálló módon sikerült – a néhány éve még komikusként, letolt alsógatyával vagy éppen nőimitártorként feltűnősködött – pimasz módon megsérteni a magyar miniszterelnököt. Orbán Viktort nemes egyszerűséggel a keresztnevén szólította, majd közölte elvárásait, és elmondta, mit kellene megtennünk nekünk, értük. Majd alig két nap múlva már nyíltan Magyarország ellen uszított Zelenszkij a dán parlamenti képviselőknek mondott beszédében. Talán fel sem fogja, hogy ezzel egy olyan országot sodor veszélybe, olyan nemzetet, mely példanélküli humanitárius segítséget ad Ukrajnának.

Véssék jól az eszükbe: Magyarországnak nincs felelőssége ezért a háborúért, »mert akik a háborúról döntöttek egyik vagy másik oldalon, Velünk erről nem konzultáltak, nem vontak be, ez nem egy közös döntés részeként alakult ki, amely megalapozná Magyarország felelősségét. Ezért jól, világosan kell meghatározni, hogy mi a magyar emberek és Magyarország érdeke. Nekünk nincs annál több felelősségünk, mint aminek egyébként eddig is minden nap eleget tettünk, de annak eleget is fogunk tenni« .

És ezért fontos, hogy Önök is mondják el véleményüket Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban a VOKS 2025 szavazáson. Mert egy felelős, hazáját szerető ember nem kívánhatja, hogy magyar vér folyjon Ukrajnában. Szerintem.”

