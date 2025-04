„Kíváncsi leszek, most hányan vallják magukat melegnek? Mondjuk a menekültkérelemben valami ilyen esetleírásokra gondolok lesz...»öö folyó hó huszadikán hazafele menet a búzatábla mellett megláttam és hirtelen megkívántam K. Kovács Feri bácsit a traktorost, mert olyan szép bajsza volt. Ezt elmeséltem a kocsmában is, hogy aszondtam a spanomnak, Te Tibi én úgy megkívántam a Feri bácsit, hogy mentem meg akartam izélni a kukoricásban. De Tibi ekkor nagyon dühbe jött és kiírta a facebook-ra, hogy b..zi vagyok. Ettől a falunkban sokan nagyon megsértődtek és megharagudtak rám. Ezért akartam feljönni Pestre és a Pride-on vonulni. De nem mehettem! Kérem a nejemmel együtt a menekültként való befogadásomat. Ja igen, hoznám a nejem is mivel akkor ő is nagyon megsértődött, de azt mondta, hogy megbocsát nekem és velem jönne Svédországba, amúgy is úgy érzi, hogy leszbikus, bevallotta, hogy megleste Erzsit az öltözőben ja és jönne a két gyerek is mivel ők is mind melegek a kis Déneske a farsangra hófehérkének fog öltözni«”

Nyitókép: Mátrai Dávid/Mandiner