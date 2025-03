„Nalyó, akkor direktbe felteszem a kérdést.

Hogy lehet az, hogy a femnáciknál (Mérővera, Pervitinfalvi stb.) fél éve is még főbenjáró bűn volt, ha valaki a saját, közpénzből fizetett (EP) alkalmazottját szeretőként, barátnőként, k-pajtiként túlóráztatja, most meg egy megjegyzésük nincs?

Nem vagyok erkölcscsősz, tök érdektelen. Én is csinálnám, ha lenne beosztottam és nem lennék egy kilátástalan balfasz. De korábban falusi polgik és települési jegyzők buktak bele ilyesmibe. Most meg remegnek a lábak a csodálattól.

Hol marad a Munkahelyi Zaklatás Panda?”

