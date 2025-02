„Itt az ATV-s kitiltási botrány? Egri Viktor az ATV vitaműsorában kerek perec kijelentette, hogy többet nem fog meghívni. Most erre reagálnék részletesen!

Először is, kicsit vicces, hogy a demokraták mindig ehhez az eszközhöz nyúlnak: kitiltanak például Amerikából vagy letiltanak a Facebookról, ha más a véleményed vagy politikai szempontból nem vagy nekik kellemes. Láthatóan nem bírják elviselni, ha neked más a véleményed, de azt végképp nem, ha nem hagyod magad és akár harciasan ki is állsz mellette érvekkel, tényekkel. Kíváncsi lennék, van-e Egri Viktornak egy listája arról, hogy még kiket tiltott ki a műsorból.

De beszéljünk komolyan. Én mindig is nyitott voltam a politikai vitákra, rengeteg vitaműsorban részt vettem már. Adás előtt mindig felkészülök, kinyomtatom magamnak a jegyzeteimet, viszek magammal ábrákat és grafikonokat is. Ezt azért teszem, mert szeretek felkészült lenni és nem szeretném azt, hogy olyan állításokat fogalmazzak meg, amelyek nincsenek alátámasztva tényadatokkal. Ez történt tegnap is. A műsor több pontján az ellenzéki vitapartnerek kérdezték, hogy mivel tudjuk az állításainkat alátámasztani és rögtön mutattuk az ábrákat vagy mondtuk az adatokat. Láthatóan ez nem tetszett nekik, hiszen tudják, hogy a szokásos balos lózungok kevesek lesznek egy ilyen helyzetben, azokat könnyen tudjuk cáfolni. Ezzel érezhetően ki is húztam a gyufát náluk, ahogy Egri Viktor fogalmazott »szétvertem az adást«...

És hogy mi van a stílussal? Vissza lehet nézni akár a januári ATV Csatt vitát, ami alátámasztja: ha a vitapartnerek megadják az alapvető tiszteletet, akkor én is megadom. Ha nem személyeskednek, én sem személyeskedem. Ha nem vágnak közbe, akkor én se vágok közbe. Ez sajnos tegnap már az adás első felében felbomlott. Miután a Magyar Hangos Dévényi István elkezdett propagandázni arra, hogy tényadatokat soroltunk a turizmus kapcsán, sajnos én is kénytelen voltam keményebben válaszolni, és szembesíteni azzal, hogy talán kisebb lehetne az arca azután, hogy az általa képviselt újság robbantotta ki a 2024-es év legnagyobb álhírbotrányát, a szír repülőgépről szóló kamu történetet. Emellett, ha ők sem hagyják végigmondani a mondataimat, közbeszólnak, akkor bizony én is kénytelen vagyok ezt az eszközt használni.

Nekem tényleg nincsen bajom azzal, ha Egri Viktor is vitapartnerként tekint magára. Én benne vagyok a három a kettő elleni vitafelállásban is. Ahogy a mondás tartja: teher alatt nő a pálma. És elnézve a nézettségi adatokat, az emberek is jobban szeretik, ha tényleg vita van, nem pedig egy unalmas beszélgetés. Mindenesetre remélem Egri Viktor csak a vita hevében akart nagyot mondani, én bármikor nagyon szívesen rendelkezésre állok a vitára. Hiszen azt mondom, amit gondolok és ezt tiszta szívvel tudom képviselni, bárkivel szemben!

Hajrá, patrióták! Nem hagyjuk magunkat!”