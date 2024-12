„Kedd, éjjel kettő. Ági hisztizik, hogy ilyenkor akarok diktálni. Muszáj, mert életemben először visszanéztem egy műsoromat. Heti Havas Azurák Csabával.

Egyetlen dolgot teszek hozzá ahhoz, ahogy fel volt konferálva ez a műsor. Nem szó szerint, de valahogy úgy, hogy »…riporterkedtem, de nem akartam sztár lenni«. Én az akartam lenni, és az is lettem. De azért úgy halkan megkérdezem: ha valaki focizik, miért nem akar válogatott játékos lenni?

Mivel Ágnes szólt, hogy éjjel kettőkor rövid legyek, itt mindjárt be is fejezem.

Havas Henrik: Ő sztár. Azurák Csaba: Ő sztár lehetett volna, de nem akart az lenni.”