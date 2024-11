Elnézést, csak azt szeretném kérdezni, pontosan mi az álláspontja Official The Mannek az ukrajnai háborúval kapcsolatban

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

Az „érted aggódom, nem ellened” hangvételében készített összeállítást a Magyar Péterért szinte rajongó HVG, s afféle szabályt erősítő kivételként arra jutott, hogy a Tisza Pártnak ködösek és hiányosak a szakpolitikai elképzelései. Nahát! A szerzők felemlegették többek között az esetet,

amikor az egyik fővárosi politikusuk olyan önkormányzati vezető lemondását követelte, aki már tavaly óta nincs is az adott pozícióban.

De ellamentáltak azon is, pontosan mi az álláspontja Official The Mannek és csapatának az ukrajnai háborúval kapcsolatban. Most ezt tesszük mi is.

Merthogy a regnáló Orbán-kormányt nemzetközi szinten meg itthon is évek óta azzal szokás támadni, hogy békemissziót folytat, nem küld fegyvereket, ami értelmezésük szerint egyenesen oroszbarátság.

Hogy emiatt mekkora a hiszti, azt azon az ominózus strasbourgi európai parlamenti ülésen mindenki megtapasztalhatta.

Ursula von der Leyen bizottsági elnök és párttársa, Manfred Weber néppárti főkolompos nem győzték Orbán Viktor fejére olvasni a miniszterelnök „bűneit”,

Weber pedig a már korábban keblére ölelt ellenzéki pártvezérről kerek perec kimondta: ő a jövő. Mármint a következő magyar kormányfő, ha jól értjük.

Ebből pedig logikailag kikövetkeztethető, hogy a minapi tanácskozásán is „egységet és határozottságot” hirdető EPP részben azért akar cserét Magyarország élén, mert más hozzáállást vár el a háborúval kapcsolatosan. Nevezetesen Ukrajna totális támogatását egészen a reménybeli, végső győzelemig, Moszkva térdre kényszerítéséig, megalkuvás és kompromisszum nélkül. Aki nem lép egyszerre, putyinista lesz estére!

Ráadásul a Néppárt már nyíltan a nyugati fegyverek Oroszország területén való bevetését is szorgalmazza, ami a harmadik világháború előszobája.

Tegyük hozzá mindehhez, hogy Tarr Zoltán, a Tisza EP-s delegációvezetője azt mondta: „Sok szempontból valóban a néppárti álláspontra támaszkodunk, ami egyfajta kötelezettség is, és ez megint abból fakad, hogy ha valaminek a tagjai vagyunk, akkor ne kérdőjelezzük meg folyamatosan azt, hogy a tagságunkból fakadó és vállalt kötelezettségeket, álláspontokat hogyan és milyen módon képviseljük.”