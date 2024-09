Tényleges életfogytiglan: szigorúnak szigorú, de Európában van durvább is

Az olasz szabályozás szerint az életfogytiglanra ítéltek esetében 10 év után van lehetőség enyhítésre, és 26 év után pedig feltételesen szabadlábra helyezésre.

Persze az USA sem kivétel, itt is ítélhetnek arra valakit arra, hogy feltételes szabadulás lehetősége nélkül kelljen élete hátralévő részét a rács mögött töltenie, de az Egyesült Államokban még a halálbüntetés is létezik –még ha egyre kevesebbszer is szabnak ki ilyen verdiktet.

Az USA ötven szövetségi államából 27-ben van lehetőség ilyen büntetés kiszabására, a tényleges életfogytiglanra pedig minden államban.