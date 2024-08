Sírva érkezett, mosolyogva távozott a mosonmagyaróvári késelő (VIDEÓ)

Az elkövető szervezetében többféle kábítószert is találtak. A bíróságon kiderült, hogy a lány ellen már folyamatban volt egy másik ügy is, ami szintén kábítószerrel és más bűncselekményekkel kapcsolatos.

A hétvégi cselekményt megelőző időszakban pont a lány édesapja jelentette be a gyermeke eltűnését, egy hétig nem is tudták, hogy hol tartózkodik.

A Győri Járásbíróságon elrendelték jogerősen a 19 éves lány letartóztatását egy hónapra. Drogproblémái és zavartsága ellenére nem elmegyógyintézetbe szállítják, hanem büntetésvégrehajtási intézetbe, ahol az elmeorvos folytatja tovább a megfigyelést és a vizsgálatokat.

„A letartóztatás okai között szerepel a szökés, elrejtőzés veszélye, ugyanis a másik büntetőeljárásban is elérhetetlenné vált. A bizonyítás veszélye is fenn áll a bíróság szerint, mivel kezdeti szakaszban van a nyomozás, illetve részben családtagok sérelmére követte el a bűncselekményt. A bűnismétlés veszélye sem zárható ki, ugyanis jelen eljárásban is több alkalommal szúrt a gyanúsított” – nyilatkozta a Kisalföldnek dr. Havasiné dr. Kulcsár Petra sajtószóvivő.

A szúrások következtében az édesapja súlyos, életveszélyes, nagymamája súlyos, várhatóan maradandó, míg a másik két megszúrt sértett könnyű sérüléseket szenvedett.