„Árad a Duna!” – rengetegen voltak a Békemeneten

Nyitókép: Arpad Kurucz / ANADOLU / Anadolu via AFP

Ahogy korábban megírtuk, rekorder lehetett a tizedik Békemenet, a résztvevők számát tekintve. Az eseményen számos jobboldali közéleti személy és politikus is résztvett, köztük Németh Zsolt, fideszes országgyűlési képviselő is. „Árad a Duna!” – írta közösségi oldalán megosztott képéhez a politikus, amelyen jól lehet látni, ahogy a Margit-szigetre igyekvő menet teljesen megtöltötte a Margit hidat és a mögötte lévő rakpartot is, egészen a parlamentig.