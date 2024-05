Magyar Péter eddigi „munkássága” – ezt érte el a baloldal új reménysége

A fővárosi önkormányzati választások 2024-ben némileg más képet mutatnak, mint öt évvel ezelőtt, hiszen a baloldal jóval töredezettebben indul. A napokban ugyanis kiderült, hogy Tisztelet és Szabadság (Tisza) Pártja ráindít polgármesterjelölteket a baloldal többi baloldali aspiránsra. Sőt, a párt alelnöke, Magyar Péter fővárosi lista állítását is kilátásba helyezte.

Magyar Péter beszédet tart március 15-én (Fotó: Magyar Nemzet/Havran Zoltán)

De hogyan jutottunk odáig, hogy Magyar Péter baloldali pártja tényezővé vált az ellenzéki formációk között?

Magyar Péter a baloldal embere

A nagy átverés egyre nyilvánvalóbb, hiszen több jelenség is arra utal, hogy a Tisza Párt a baloldal új reménysége az Orbán-kormánnyal szemben. A Magyar Nemzet például nemrég arról írt, Magyar Péter „lepkehálójába” a Bajnai Gordon volt baloldali miniszterelnök alapította szervezet aktivistái akadhattak bele. A lap szerint több mint tízezer önkéntes segítheti az önjelölt politikus kampányát, akiknek az előző választáson a zavarkeltés sem okozott gondot.

Magyar Péter és a dollárbaloldal

Márpedig korábban szintén a Magyar Nemzet írta meg, hogy a Bajnai Gordon nevével fémjelzett DatAdat, a baloldal 2022-es történelmi bukása ellenére mesés, több milliárd forintos bevételt könyvelhetett el. A nyilvánosságra került titkosszolgálati jelentésből kiderült, lényegében minden külföldi kampánytámogatás a cégcsoportnál landolt, de még a Karácsony Gergely 99 Mozgalmához tisztázatlan forrásból befizetett félmilliárd forint is a szóban forgó vállalkozásoknál kötött ki.

Nem ez az első kapocs, amely Magyar Pétert és Bajnait összeköti. A volt miniszterelnök nevével fémjelzett datadatos csapat mér ezelőtt megjelent Magyar mozgalma körül, mindez hivatalos oldaluk adatvédelmi tájékoztatójából derült ki.

De beszámoltunk arról is, hogy Magyar Péter 2024. március 15-ei rendezvényét olyan személyek biztosították, akik Köves Zoltánhoz kötődnek. Köves a biztonsági szakma jól ismert, számos baloldali kötődéssel rendelkező szereplője korábban, 2022-ben a hatpárti ellenzéki összefogás kampányában két cégével is megbízásokhoz jutott, a vállalkozó érdekeltségeihez a Nemzeti Információs Központ részjelentése alapján a Korányi-féle amerikai kör dollárjainak egy része ért oda.

Szintén beszédes, hogy a Tűzfalcsoport kutatása szerint Magyar Péter egyesülete összeköthető Duda Éva koreográfussal, aki nem más, mint a baloldali színész-aktivista Molnár Áron (Noár) házastársa.

Mi Magyar Péter célja?

Varga Judit válása először még nem került be a legolvasottabb hírek közé, ám most úgy tűnik, volt férje minden erejével igyekszik politikai eszközökkel személyes bosszút állni. Legalábbis Varga Judit Frizbinek adott interjújában ezt állította, a Mandiner által nyilvánosságra hozott rendőrségi jegyzőköny pedig ezt látszik alátámasztani. Varga Judit bántalmazásról is mesélt az ATV műsorában. A rendőrségi jegyzőkönyvbő pedig többek között kiderült, hogy Magyar mások életét is veszélyeztette vezetés közben, mikor meg akarta akadályozni, hogy felesége Miskolcra vigye közös gyermekeiket.

Varga Judit igazságügyi miniszter volt ekkor még, Magyar éppen ezért azzal zsarolta veszekedéseikkor, hogy megbuktatja az Orbán-kormányt hangfelvételekkel, amelyet róla készített.

Magyar nyilvánosságra is hozott egy hangfelvételt, azóta pedig folyamatosan tüntetéseket szervez és a kormány lemondását kezdte követelni. Az egyik ilyen tüntetésük alkalmával az is előfordult, hogy Magyar hívei ordítoztak és riportereket inzultáltak.