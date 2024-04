Nyitókép: MTI/Mónus Márton

„Összegészében pozitív a képe a magyar gazdaságról?

Mindenféleképpen pozitív a kép. A reálbér és fogyasztási oldalról is egyre több ember fogja érezni a növekedést, mindenfajta jövedelmi tizedben, ágazatban és régióban.

Azt gondolom, hogy az optimizmus és a konjunktúraérzet is be fog indulni és az emberek is érezni fogják, hogy a gazdaság újraindul, ezzel nem lesz probléma. A belföldi turizmus is nagyon erős számokat produkált már az idei első három hónapban, amikor 15 százalékkal növekedtek a vendégéjszakák. Egyszóval azt lehet látni, hogy pezseg a fogyasztás, ahol még felzárkózásra lesz szükség, azok a nem élelmiszer jellegű termékek és az üzemanyag-forgalom.

Ha már az üzemanyagokat említette, meddig tart a kormány türelme? Lassan 700 forint a benzin és a gázolaj Magyarországon.

A kormány türelme kezd elfogyni, ez látszik az elmúlt napok történésein is. Figyelmeztettük a Másztot és a Molt is, hogy azt a megállapodást, amely értelmében a hazai üzemanyagáraknak a régiós középmezőnyben kell lenniük, tartsa be, ugyanis időközben az árak elcsúsztak. Véleményünk szerint 7-9 százalékkal vannak följebb a hazai üzemanyagárak, mint a régiós átlag. De annak érdekében, hogy ne legyen vita arról, hogy pontosan mi is a régiós átlag, a KSH-t bíztuk meg, mint független objektív szervezetet, hogy alakítsa ki ennek módszertanát. Jövő hét péntektől fogja publikálni a szomszédos országok üzemanyagárait, és az átlagokat, utána tud a kormány dönteni, hogy beavatkozik-e vagy sem az üzemanyagpiacon.

A szektorális adók mennyiben fogják vissza a növekedést?

Nem gondolom, hogy visszafogják, mellesleg látszik, hogy azok az adók, amiket kivetettünk, azok jól célzott adók voltak, főleg, hogy nagyon sok szektorban még most is nagyon nagy profitabilitás mutatkozik.”