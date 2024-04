Nyitókép: Facebook

„Nem az volt a baj, hogy a választás rosszul működött. Hiszen azt aktivisták lelkes hada óriási energiákkal elég jól működtette mindenhol. Az volt a baj, hogy a megannyi, teljesen különböző pártot, pártszövetséget teljesen összekalapálni mindig a program, a jövőkép, a politikusi karakter leépítésével, a mondanivaló mérséklésével, lebutításával, végül elvesztésével járt. Azért pedig, hogy elmondják, vagy őrájuk szavazunk, vagy Orbánra, nem igazán érdemes megrendezni az egészet.

A dolog elég lecsupaszítva úgy fest: az intézményi reformok, és akár még zavartalanul működő intézmények sem képesek megoldani azt a problémát, ami a politikai pártok és az őket körülvevő mozgalmak kiüresedésében és egykori tömegbázisuktól való elszakadásában nyilvánul meg, és ami előhívta az előválasztás eszközét, mint közvetett mobilizációs lehetőséget.

Ehelyett a kegyelmi botrány után azt látjuk, hogy ahogyan azt szintén a Vox Populi választási szakblog megírta, az idei választási ciklusban rég nem látott mennyiségű új kispárt próbálja megmérettetni magát. Ennek pedig a kiskapuk bezárása után nem is a »kamupártbiznisz« az oka, hanem éppen az, hogy számos politikai kisvállalkozó most lehetőséget érez a rendszer és ellenzéke által a köztérben hagyott űr betöltésére. Visszaállhat tehát a 2010-es választást megelőző, enyhén kaotikus rendszer, amiben az előválasztás már nem annyira vonzó az új jelentkezőknek, de éppen ezért új programok, új ötletek születhetnek, és olyan viták kezdődhetnek el, amelyeket eddig a nem túl sikeres »összefogás-stratégia« elnyomott. Ez pedig még akár üdvözlendő is lehetne.”