Az Európai Tanács elnöke szerint Orbánnak abszolút igaza van a migránspaktummal kapcsolatban

Charles Michel interjút adott a Polsat News lengyel kereskedelmi televíziónak, amelyben a szerdán elfogadott új migrációs és menekültügyi paktumról osztotta meg gondolatait. Az Európai Tanács elnöke azért érkezett a lengyel fővárosba, hogy részt vegyen az Európai Unió új stratégiai menetrendjét előkészítő találkozón.

Az interjú során Charles Michel válaszolt arra a kérdésre is, hogy a találkozón szó esett-e arról, hogy Donald Tusk lengyel és Orbán Viktor magyar miniszterelnök ellenzik az uniós áthelyezési mechanizmus végrehajtását, amely része az Európai Parlament által szerdán elfogadott migrációs és menekültügyi csomagnak. Az ET elnöke elmondta, hogy a migrációs csomag egy nagyon nehéz téma, amely végül elfogadásra került az Európai Parlamentben, ugyanakkor kiemelte, hogy a folyamat továbbra is zajlik, mivel ez az európai törvényhozás működésének része.

A két politikai vezetőnek abszolút igaza van. Mi viszont látjuk, hogy az unión kívüli országok a migránsokat eszközként használják fel, és hogy fegyvernek tekintik őket a hibrid támadások erősítése céljából

– fogalmazott.