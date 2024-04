A New York Times kivonul Magyarországról

Nyitókép: Romain Doucelin / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

„Mostantól osztrák vasúti jegyet kell vásárolnia annak, aki szeretné kezébe venni a The New York Timest. Alternatívaként a digitális kiadás marad” — közölte Salamon Attila, a Hungaropress Sajtóterjesztő Kft. ügyvezető igazgatója – olvasható a Blikk.hu-n.

A The New York Times három különböző kiadásban jelenik meg: egy New York-i, egy amerikai és egy nemzetközi kiadásban. Magyarországon márciusig lehetett beszerezni a nemzetközi kiadást. A lapot világszerte különböző kontinenseken nyomtatják, és Magyarországra a német VRM Druck GmbH & Co. KG rüsselsheimi üzeméből érkezett.

Annak, aki a The New York Times napilapot kézbe szeretné venni, Ausztriáig kell utaznia, viszont a digitális formátum továbbra is elérhető.

Fontos megjegyezni, hogy bár a weboldalukon lehetőség van digitális előfizetésre, Magyarországra nem kínálnak print előfizetést.

Érdekes, hogy a világlap épp most vonult ki Magyarországról, miközben korábban éppen az itteni eseményekkel is foglalkozott. Például Magyar Péterről és a fák nélküli lombkoronasétányról is cikkeztek, valamint múlt csütörtökön Eötvös Péter kétszeres Kossuth-díjas zeneszerző haláláról is beszámoltak.