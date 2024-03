Nyitókép: Facebook

„A tizennégy éve folyamatosan kormányzó Fidesz–KDNP jelenlegi ciklusának közepére esik az egyidőben tartott európai parlamenti és önkormányzati választás. A mostani ciklus második felének letelte után, 2026 tavaszán esedékes a következő országgyűlési választás, melynek végeredménye alapján rendezkedik be a 2030-ig tartó újabb ciklus. Mindez azt jelenti, hogy a rendszerváltoztatás óta ezidáig eltelt nem kevesebb, mint egy emberöltőnyi időszak legfontosabb rendszeralapító és egyben korszakos teljesítménye nem más, mint a Nemzeti Együttműködés Rendszerének létrejötte, működése s folytatása. Ebben a történelmi helyzetben nem csodálható a baloldali ellenzék válsága, hiszen nem a kormány, hanem a rendszer ellenzékeként viselkedik, márpedig ilyen iránt egyszerűen nem mutatkozik társadalmi szükséglet.

Békés Márton történész–politológus, a XXI. Század Intézet igazgatójának nagyelemzése az 5. Orbán-kormány félidejében esedékes kettős, európai parlamenti és önkormányzati választás előtt három hónappal összegzi a pártpolitikai folyamatokat.

Történetpolitikai helyzetkép

A Nemzeti Együttműködés Rendszerének tizennegyedik esztendejébe lépve aligha lehet kétségünk afelől, hogy ami 2010-ben kormányváltásként kezdődött, majd egy-két cikluson belül a rendszerváltoztatás befejezéséhez s nyomában egy új rendszer kiépítéséhez vezetett, az az elmúlt másfél ciklusban egy önálló politikatörténeti korszak érvényére emelkedett. Ez egyben azt is jelenti, hogy a rendszerváltoztatás elkezdése óta eltelt 35 esztendő első húsz évében uralkodó posztkommunizmus – mint politikai berendezkedés, gazdasági rendszer és nem utolsó sorban kulturális hegemónia – után olyan időszak fog következni, amelynek már most derengő láthatárát 2030-ban jelölhetjük meg. Ebben a politikai helyzetben immár nem csak rögzülőben lévő társadalmi tényeket kell megállapítanunk, hanem történelmi összefüggéseket is. Ez utóbbiak azok, amelyek magasabb szinte emelik a fennálló rendet.”