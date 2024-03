„»Volt ott öngyilkossággal fenyegetés. Eljátszotta, mintha öngyilkos lenne. Kihívhatta a mentőket, mert ugye többszöri felszólításra nem volt hajlandó felkelni. És mondtam, hogy Péter, ha most megjátszod, akkor most kelj fel, mert elindítok egy protokollt és nem tudom leállítani, hogy jönnek a mentők.

- Mentőt kellett hívni?

- És nem szólalt meg és csendben maradt és ott volt egy ilyen Xanaxos levél úgy, hogy, már csak egy darab volt benne a tizes levélen. Nem tudtam, hogy most egyet vett be vagy kilencet vagy nyolcat. Tehát, hogy ezt így én nem kockáztathattam, nyilván ez, alapvető emberi kötelesség, úgy hogy fogtam, felhívtam a mentőket és ahogy letettem a telefont felkelt, mint egy ilyen Netflix- sorozatban, rám nézett üveges tekintettel, hogy mond le őket, nem vettem be semmit. És akkor mialatt a volt anyósommal, akit egyébként próbáltam bevonni, hogy segítsen, hogy most a Péter játszik-e vagy sem, ő ettől elkezdett nagyon ideges lenni és vele beszéltem a telefonon, az alatt nem vettem észre, kiment pizsamában, rávette a kabátot, ez február volt, lement a lépcsőn és elszökött az autónkkal. És megérkeznek a mentők, én kiállok oda a kis otthoni ruhámban a három mentőstiszt elé és mondom, hogy elnézést, a páciens az elszökött autóval. És ilyen helyzetekbe hozott engem. És utána visszamentem és a két kisgyerek, mert a nagyfiam akkor nem volt otthon, a két kisgyerek mert ezt u,gye csak a szobából meg az ablakon át nézte, hogy miért van itt mentő, mi zajlik ott és borzasztó volt ez után visszamenni a házba elküldtem nyilván a mentőket miután tisztáztuk, a Pétert elértük telefonon, ráadásul az én telefonomat vitte el, ez is borzasztó volt és a mentőtiszt telefonjáról kellett felhívni az én telefonomat, szerencsére felvette és akkor ő mondta, hogy küldjem el a mentőket, mert nem vett be semmit.«

Ezek Varga Judit szavai. Ez bántalmazás. Ez lelki bántalmazás. Ez ugyanolyan kegyetlen, mint a testi. És most ezt a bántalmazó Magyar Pétert ünnepli a balos celebvilág, mint megmentőt. Kiégek.”