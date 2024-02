Ezt látni kell: csodálatos meglepetéssel készült Budapestre a világhírű rendező (VIDEÓ)

Mint arról korábban beszámoltunk, Budapesten dolgozik a világhírű Francis Ford Coppola, akinek olyan alkotások kötődnek a nevéhez, mint A Keresztapa vagy az Apokalipszis Most. A filmrendező a napokban fejezte be új alkotásának, a Megalopolis című szerelemprojektjének magyar fővárosban felügyelt filmzenei munkálatait, a búcsúra pedig egy ajándékkal is készült. Karmesterként vezényelte a nemzeti himnuszunkat, a zenészek pedig csodálatosan játszották el Erkel Ferenc alkotását.