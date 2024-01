Szigorít a Meta: a jövőben nem minden Messenger üzenet fog beérkezni

Alapértelmezés szerint letiltja az üzenetfogadást a fiatalkorúaknál a Facebook Messengeren és az Instagramon a Meta, ha az üzenet olyasvalakitől érkezik, aki nem az ismerősük – olvasható a HVG cikkében. Az újítás előzménye egy 2021-es korlátozás, melynek értelmében

az Instagram megtiltotta, hogy felnőttek írjanak 18 éven aluli felhasználóknak

– ez alól kivételt csak az jelentett, ha a fiatalkorú maga követi az adott felnőttet.

A szigorítás automatikusan életbe lép

Ez a korlátozás bővül most ki, jobban mondva szigorodik. A 16, bizonyos országokban 18 éven aluliak nem kaphatnak privát üzenetet olyanoktól, akiket ők nem követnek. Az sem képez ez alól kivételt, ha az üzenet küldője maga is tinédzser. Az új szabályozás a Messengerre is kiterjed, ezen alkalmazás esetén a gyerekek és fiatalok csakis azoktól kaphatnak majd üzenetet, akik az ismerőseik, vagy szerepelnek a mobiljuk névjegyeiben. A szigorítás automatikusan életbe lép,

bármiféle módosításhoz szükség lesz a szülő/gyám engedélyére a szülői felügyelet beállításai között.

A lap azt írja, az újítás mögött az állhat, hogy a Metának egyre több perrel kell szembenéznie a gyerekek védelme (vagyis, nem megfelelő védelme) miatt.

Nyitókép: Jakub Porzycki / NurPhoto / AFP