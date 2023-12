„Nem kellett volna Havasné helyett nekem csatornát váltani tegnap este nyolckor, mert nagyon rosszul jártam. Megláttam Geszti Pétert, akit már csak azért is kedvelek, mert a mamája, a Márta néni, több, mint húsz éve a barátnőm. Ritkán hívjuk egymást, de akkor sokat beszélgetünk. Na, a fia, Péter, mielőtt sikerült volna levennem a hangot, azt mondta, hogy ő most beszélgetni fog Szabó Győzővel.

Szabó Győzővel sincs semmi bajom, annyit tudok róla, hogy valamikor színész volt, mostanában interjúalany, aki drogos volt. Nagyon nagy dolog ez. Ha valaki drogos volt, pláne, ha később film készül a mostoha sorsáról, könyv mutatja be mindazt, amin átment, verset írnak a szenvedéseiről és előbb-utóbb Szabó László, a paralimpiás sakkbajnok összefog a hozzá hasonlóan sokoldalúan tehetséges Szente Vajkkal, valamint az irodalmi Nobel-díjas reménységgel, magával Ákossal, és összehoznak egy legalább olyan jó musicalt Szabó Győzőről, mint a korábbi nemzeti ikonról, Puskás Öcsiről.

Miközben ezt diktálom, nézem a néma képernyőt, Győző gesztikulál, a barátnőm fia úgy mosolyog, mint a kitömött Maurice Chevalier (nem láttam az említett művészt Madame Tussaud londoni panoptikumában, de ha hiányozna, a Geszti Peti nyugodtan a helyére ülhetne).

Mielőtt megszabadítottam volna magamat – felírtam a címét, nézem a szombati sportújságot, ahova felírtam, de Ágnes megelőz – az Adom a napom című műsortól, még elcsípek egy-két kulcsszót: ,»óriási farkasokkal táncoló alfahím, akiben nyilván egy gyermek lelke lakik«.

Na, annak idején, az egyetemen az ilyentől fostam össze magam, de nem, ez maga a Viasat3, két felnőtt férfival, akiket egyébként kedvelek. Havasé közbeszól: azt mondja, ez nem is a Viasat3, majd helyesbít, hogy mégiscsak az, pedig az előbb az volt kiírva, hogy eMAG. Közben a tiltás ellenére rágyújt, most rosszallóan rám pillant, megkérdezi, hogy ezt miért kell belediktálni, kinek, mi köze hozzá, hogy ő rágyújt. Hát, mondjuk az orvosának van, akinek majd beárulom. Közben én is megnyugszom, mert reklám van. Én is olvasok, az van kiírva, hogy Möbelix.

-Havasné: Ez hülye.

Mindenesetre megint szembe kellett néznem a gyengeségeimmel: »farkasokkal táncoló alfahím, akiben egy gyermek lelke él«. Havasné most felnézett a laptopjából, azt hitte, hogy én vagyok a hülye, megtörölte a szemét és azt mondja, hogy ha ilyet hall, akkor rögtön sírva fakad. Mielőtt elfajulna a helyzet, be is fejezem, bár Havasné azt mondja, hogy hallgatni se bírja, amit egyébként soha nem olvas el. Csak azért, hogy bosszantsam: a farkasokkal táncoló alfahímben egy gyermek lelke él.”

***

