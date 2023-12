Kiderült: veszélyesek lehetnek a magyarok kedvenc karácsonyi ajándékai!

Az Európai Unió nemzetközi Gyorsriasztási Rendszerébe (Safety Gate) idén is számos veszélyes, nem élelmiszeripari termékről érkezett jelentés – vette észre a Pénzcentrum. A legtöbb a kozmetikumokból, gyermekjátékokból, járművekből, elektromos készülékekből és ruházati cikkekből, kiegészítőkből került a listára 2023-ban.

Ahogy minden tagállam, az illetékes magyar hatóság is küldhet jelzést az EU-s rendszerbe –

hazánkból idén 303 veszélyes terméket jelentettek.

Az uniós nemzetközi rendszerbe eddig összesen 3344 jelzés érkezett veszélyes termékekről december 15-ig, ami másfélszerese a tavalyi jelzések számának.

A portál részletezi: a jelentések közel harmada kozmetikai termékkel kapcsolatos volt, illetve sok játék, gépjármű és elektromos berendezés kapcsán merültek fel aggályok. Ezek között több olyan típusú termék is akad, melyek népszerű karácsonyi ajándékok: például szappanok, parfümök, krémek; párásítók, aroma diffúzorok; játék rollerek, plüssök, játékbabák.

A Pénzcentrum felhívja a figyelmet: nem árt résen lenni, mivel manapság már rengetegen rendelnek termékeket online külföldről – az Amazonról, az Aliexpressről vagy az eBayről.

FONTOS! Ha valaki veszélyes terméket észlelne, bejelentést a helyi fogyasztóvédelmi hatóságnál lehet tenni. A hatóság tud bejelentést tenni az EU-s rendszerbe a gyanús termékről. A termékeket ezután bevizsgálásra kerülnek, és ha veszélyesnek minősülnek, akkor visszahívják azokat a forgalomból.

A Pénzcentrum megnézte, mely termékeket jelentette be 2023-ban a magyar fogyasztóvédelem. „Akárcsak a teljes rendszerben, a magyar bejelentések listáján is dominálnak a kozmetikumok. Olyan ismert márkák termékeiről is érkezett bejelentés, mint a Fa, a Nivea, Axe, Adidas, Herbária, Calvin Klein, stb. Bár elektromos készülékek kapcsán csak tizedannyi bejelentés érkezett, ezt a kategóriát a párásító készülékek, aroma diffúzorok és hajszárítók dominálják. A párásítók nagyon elterjedtek az utóbbi pár évben, azért különösen figyeljünk, milyen terméket rendelünk, vásárolunk! A legtöbbször mikrobiológiai veszély merül a termékek kapcsán: hogyha a víztartály nem antibakteriális és nem cserélik az ilyen készülékekben rendszeresen a vizet, akkor a kórokozók felszaporodhatnak. Később ezek a készülék bekapcsolásakor szétterjedhetnek” – fogalmaz a portál.

Ahogy minden évben, idén is sok gyerekjáték került bejelentésre.

Ezek között van több játék roller – az egyik legveszélyesebb gyerekjáték – de plüssök, babák, valamint sok alkatrészes műanyagjáték is található listán. Égősorból viszont idén csupán ötöt jelentetett be a magyar hatóság, ami a tavalyi 32 esethez képest csekély.

„A fényfüzérek, égősorok, díszkivilágítás kihelyezésekor figyelni kell a megvásárolt eszközök minőségére, kerülni kell a silány, hibás, piacon vásárolt fényfüzéreket. Kültéren csak kifejezetten oda való díszítést használjunk. Ha a fényfüzér vezetéke, vagy a hosszabbító megtört, eldeformálódott, esetleg megolvadt, akkor ne használjuk, mert csak idő kérdése, hogy tüzet okozzon. Fontos, hogy éjszakára mindig húzzuk ki a fényfüzér vezetékét a konnektorból” – hívja fel a figyelmet a portál.

Nyitókép: Pixabay