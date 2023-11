„Bombameglepetés született a szerdai hollandiai parlamenti választáson azzal, hogy a Geert Wlders vezette bevándorlásellenes Szabadságpárt (PVV) 37 mandátumot szerzett a 150 fős parlamentben. A PVV 20-al növelte képviselői helyei számát. A szavazatok több mint 25 százalékát szerezte meg. Mindez a párt történetének messze legjobb eredménye! A PVV ilyen mértékű sikere ledöbbentette a baloldali és liberális elitet, mivel sem a felmérések, sem egyéb dolog nem utalt arra, hogy Wilders ekkorát nyerhet.

Politikai forradalom, fülkeforradalom zajlott le Hollandiában! A választás egyszerre szólt a bevándorlásról, Ukrajnáról, és a csöppet sem könnyű hollandiai gazdasági helyzetről. A holland választók, főként a vidéken élők pedig egyértelmű üzenetet küldtek. Nem kívánják, hogy a jelenlegi liberális politika folytatódjon, hanem éles váltást szeretnének a különféle kérdésekben. Még azzal sem sikerült megijeszteni a holland választókat, hogy Wilders meglehetősen jó kapcsolatokat ápol Orbán Viktorral.

Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy a rendkívüli széttagolt hollandiai pártszerkezetben, hogyan tud majd Wilders kormányt alakítani. Egy dolog biztos, ha a korábbi elit pártjai összefognak, hogy valahogy a hatalmon kívül tartsák, akkor abból csak profitálni fog a bevándorlásellenes párt. Jövőre pedig európai parlamenti választások lesznek Hollandiában is. Ha a holland szavazók több mint egynegyedének az akaratát figyelmen kívül hagyják, akkor a baloldali-liberális elit még mélyebbre löki magát. Hollandiának nagyon elege van, és ez most szavazatokban is megmutatkozott! Vajon Európa többi országa is követi majd a példájukat?”

Nyitókép: Facebook