Így vonultak a magyar szurkolók a montenegrói meccs előtt

A magyar labdarúgó-válogatott szurkolói a Carpathian Brigade vezetésével a Montenegró elleni Európa-bajnoki selejtezőre is felkészültek – számol be az Origo. Az ultrák felhívására fél 2-kor indult el a vonulás a Verseny utcából, ahonnan mintegy egy órával a meccs kezdete előtt érkeztek meg a Puskás Arénához a drukkerek. A Carpathian Brigade az ünnepi alkalomra különleges látvánnyal is készült a stadionban.

Nyitókép: Képernyőfotó/Videa