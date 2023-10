„Felhévizy Félix mindig szeretett volna egy sikeres vállalkozást indítani, és ezáltal sok pénzt keresni. Sajnos ez a mai napig nem jött össze neki. Valószínű, hogy ebből a vágyából eredeztethető az, hogy az RTL Cápák közt című műsorát rendszeresen követi. Nagy dolog ez, mert gyakorlatilag semmi más produkciót nem néz erről a csatornáról, mert a sok gagyi műsor árnyékában megbúvó kormányellenes kirohanások a hírműsoraikban eltántorítják attól, hogy rendszeresen kövesse őket.

Az egyik kedvenc szereplője – ha úgy tetszik cápája – a műsorban Tomán Szabina üzletasszony volt, aki mindig lenyűgözte az intelligenciájával, magabiztosságával és természetesen a lehengerlő nőiességével. A héten a Mandiner Karakter című podcastjében egy nagyszerű interjút készítettek vele, ahol Tomán Szabina őszintén beszélt arról, hogy mekkora megtiszteltetés volt a számára Magyarország első női köztársasági elnökétől, Novák Katalintól érkezett tanácsadói felkérés. (...)

De az üzletasszony azt sem rejtette véka alá, hogy mennyire megdöbbent azon, hogy mennyi gyűlölet zúdult rá, miután elfogadta ezt a megtisztelő feladatot. (...)

Elérte őt is a módfelett toleráns baloldali hiénák gyűlöletcunamija. Erről a felháborító jelenségről többször írtunk már. Hasonlóan járt több sztár, híresség egyik pillanatról a másikra, amint bárminemű vélt vagy valós köze lett a kormányzathoz. Emlékezzünk, mit műveltek Lékai-Kiss Ramónával, amikor az RTL Klubtól átszerződött a TV2-höz. A csinos színész-műsorvezető a döntését hiába próbálta indokolni az új szakmai kihívás lehetőségével, a liberális tolerancia bajnokai gyakorlatilag szétszedték a közösségi hálós platformjain. Mondván, eladta magát a Fidesznek, ő is Orbán embere lett, a kormányzat szekértolójává vált. Hasonlóan járt Földes László Hobo is, akit pedig azért támadtak a baloldaliak, mert leszerződött a Vidnyánszky-féle Nemzeti Színházhoz. De így lett egy csapásra 2002-ben Egerszegi Krisztinából, mindenki Egérkéjéből csak a fél ország Egérkéje, miután felolvasták a levelét azon az emlékezetes Fidesz-nagygyűlésen.

Számtalanszor bebizonyosodott a magukat befogadónak és elfogadónak tartó liberálisokról, hogy csak addig elfogadók, amíg valaki úgy táncol, ahogy ők fütyülnek. Eddig terjed a módfelett PC, haladógondolkodású és modern baloldal toleranciája. Ez az a kettős mérce, amiről Ákos írt a Bosszú népe című számában.”

Nyitókép: Tomán Szabina hivatalos oldala