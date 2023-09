Megjelent az iOS 17, így tudja frissíteni az Apple okostelefonját

Több mint három hónapnyi tesztidőszak után végre kiadta az iOS 17 végleges változatát az Apple – számolt be hétfői cikkében az Index. A portálon azt írják: az iOS 17 mellett befutott a watchOS 10 is, amely teljesen újratervezi az Apple okosóráinak szoftveres felületét, a legtöbb alkalmazás új kinézetet kapott, és

a készülékeken található fizikai gombokat is újraprogramozta az Apple.

Végül, de nem utolsósorban az iPadOS 17 is megérkezett, amelynek legnagyobb újdonsága, hogy most már az iPhone-okhoz hasonlóan az iPadek zárképernyője is telepakolható widgetekkel.

Egyszerűen frissíthető

A cikk szerint a frissítés egészen egyszerű: meg kell nyitni Beállításokat, majd koppintani kell az Általános, ezek után pedig a Szoftverfrissítés menüpontra, ahol rövid várakozás után már meg is kell jelennie az iOS 17-nek. Felhívják a figyelmet, hogy a frissítés mérete készülékektől függően 5-7 gigabyte között alakul, így a tárhely szűkében lévő felhasználóknak érdemes némi helyet felszabadítaniuk a készülékeiken a zavartalan átállás érdekében.

Nyitókép: AFP, Miguel Medina