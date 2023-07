Beismerte tettét az angyalföldi gyilkosság gyanúsítottja

Ők követhetik Szoboszlait – óriási szintlépést produkálhat a magyar válogatott az idei átigazolási piacon

Szoboszlai Dominik átigazolása úgy tűnik, láncreakciót indított be. A magyar labdarúgó-válogatott legjobb játékosai a közeljövőben szinte mind erősebb bajnokságokba, egyesületekbe igazolhatnak; Szalai Attila, Kerkez, Bolla, és Ádám Martin is egy szinttel feljebb léphet. Sőt, vannak, akik ezt már meg is tették.