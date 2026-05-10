Megvan az első kieső az NB II-ben

Keleti túlsúlyból légsúly: jövőre a két borsodi klub közül egyik sem az élvonalban szerepel
A Diósgyőr régóta liftezik, a Kazincbarcika pedig csak körülnézett az NB I.-ben.
Véget ért a BMTE másodosztályú szereplése.
A Szentlőrinc SE vasárnap délután óriási küzdelemben, hátrányból felállva 2–1-re legyőzte a Videoton FC csapatát, ezzel pedig hivatalossá vált, hogy a Budafoki MTE lesz az NB II 2025/26-os idényének első kiesője – írja az ÖLtözőn túl nevű Facebook-oldal.
A budafokiak a BVSC-Zugló otthonában 1–1-es döntetlent játszottak, így matematikailag is eldőlt:
a BMTE nem tudja már ledolgozni a hátrányát, és az idény végén búcsúzik a másodosztálytól.
A Szentlőrinc sikerében kulcsfontosságú volt a második félidő: a Videoton vezetése után a hazaiak egyenlítettek, majd a hajrában megszerezték a győztes gólt is.
A vasárnapi játéknap még hozhat egy újabb kiesőt. Amennyiben a Békéscsaba 1912 Előre hazai pályán nem győzi le a Kozármisleny FC-t, akkor matematikailag ők is búcsút inthetnek az NB II-nek.
