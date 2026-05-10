Megvan az első kieső az NB II-ben

A Szentlőrinc SE vasárnap délután óriási küzdelemben, hátrányból felállva 2–1-re legyőzte a Videoton FC csapatát, ezzel pedig hivatalossá vált, hogy a Budafoki MTE lesz az NB II 2025/26-os idényének első kiesője – írja az ÖLtözőn túl nevű Facebook-oldal.

A budafokiak a BVSC-Zugló otthonában 1–1-es döntetlent játszottak, így matematikailag is eldőlt: