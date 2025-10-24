Különös szankció: nem akármiért büntettek meg egy magyart Amerikában

A Csakfoci hívta fel arra a figyelmet, hogy az észak-amerikai profi labdarúgó-liga, az MLS fegyelmi bizottsága pénzbírsággal sújtotta a Columbus Crew magyar válogatott támadóját, Gazdag Dánielt, amiért megsértette a liga színleléssel (embellishment) kapcsolatos szabályzatát.

Gazdag Dániel eddig 30-szoros magyar válogatott (Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA)

A portál a szabályra hivatkozva azt írja, hogy

az „embellishment” olyan esetet jelent, amikor egy játékos megpróbálja a valósnál súlyosabbnak feltüntetni az ellenféllel történtó érintkezést vagy indokolatlanul elnyújtja a reakcióját.

„A büntetett eset október 18-án, a Columbus 3–1-es győzelme során történt a New York Red Bulls ellen (a meccsen a magyar támadó is betalált), a 46. percben.