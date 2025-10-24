Különös szankció: nem akármiért büntettek meg egy magyart Amerikában

Nagyot fordult vele a világ: pár napja a távozását követelték, most a magyar válogatott játékost ünneplik Amerikában
Megbüntették Gazdag Dánielt. A magyar focista megsértette a liga színleléssel kapcsolatos szabályzatát.
A Csakfoci hívta fel arra a figyelmet, hogy az észak-amerikai profi labdarúgó-liga, az MLS fegyelmi bizottsága pénzbírsággal sújtotta a Columbus Crew magyar válogatott támadóját, Gazdag Dánielt, amiért megsértette a liga színleléssel (embellishment) kapcsolatos szabályzatát.
A portál a szabályra hivatkozva azt írja, hogy
az „embellishment” olyan esetet jelent, amikor egy játékos megpróbálja a valósnál súlyosabbnak feltüntetni az ellenféllel történtó érintkezést vagy indokolatlanul elnyújtja a reakcióját.
„A büntetett eset október 18-án, a Columbus 3–1-es győzelme során történt a New York Red Bulls ellen (a meccsen a magyar támadó is betalált), a 46. percben.
Gazdag egy hosszú indítást próbált megszelídíteni, amikor a New York játékosa, Dylan Nealis mellé mozgott és hozzá is ért. A magyar támadó ezután a földre esett, és az arcához kapott – a visszajátszásokból azonban kiderült, hogy Nealis keze a mellkasát, nem pedig az arcát találta el.”
A liga döntése értelmében Gazdag pénzbírságot kapott a sportszerűtlen viselkedés miatt, de eltiltást nem szabtak ki rá.
Fotó: x.com/ColumbusCrew