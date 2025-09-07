Ft
Orbán Viktor videója a repülőrajtról: „A falai megremegtek”

2025. szeptember 07. 13:47

A magyar válogatott 2–2-es döntetlenre végzett Írországban. Orbán Viktor Csányi Sándorral a helyszínen tekintette meg a mérkőzést.

2025. szeptember 07. 13:47
null

Ahogyan arról beszámoltunk, a magyar válogatott 2–2-es döntetlent játszott Írországban a labdarúgó világbajnoki selejtezősorozat csoportkörének szombati első fordulójában. Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) elnökével, Csányi Sándorral a helyszínen tekintette meg a mérkőzést, amelyről többet is posztolt.

Orbán Viktor a helyszínen láthatta, milyen jól kezdett a magyar válogatott
Orbán Viktor a helyszínen láthatta, milyen jól kezdett a magyar válogatott (Fotó: Paul Faith)

A mérkőzés előtt ezt írta a Facebook-oldalán: 

„Bevesszük Dublint. Hajrá, magyarok!”


Aztán Repülőrajt címmel megosztott egy videót, amelyen nemzeti csapatunk első két gólja és a meccsre kilátogató magyar szurkolók láthatók.


A lefújás után pedig ezt írta:

Dublin falai megremegtek, de nem omlottak le.”


Orbán Viktor legközelebb a Puskás Arénában láthatja a válogatottat

A mieink jövő kedden a friss Nemzetek Ligája-győztes Portugáliát fogadják a Puskás Arénában. Az írek Örményországba utaznak, oda, ahol szombaton a portugálok 5–0-ra nyertek. A világbajnokságra a csoportelső jut ki, míg a második a pótselejtezőbe kerül.

Fotó: Paul Faith/AFP

