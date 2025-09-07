Orbán Viktor videója a repülőrajtról: „A falai megremegtek”

A mérkőzés előtt ezt írta a Facebook-oldalán:

„Bevesszük Dublint. Hajrá, magyarok!”



Aztán Repülőrajt címmel megosztott egy videót, amelyen nemzeti csapatunk első két gólja és a meccsre kilátogató magyar szurkolók láthatók.



A lefújás után pedig ezt írta:

Dublin falai megremegtek, de nem omlottak le.”



Orbán Viktor legközelebb a Puskás Arénában láthatja a válogatottat

A mieink jövő kedden a friss Nemzetek Ligája-győztes Portugáliát fogadják a Puskás Arénában. Az írek Örményországba utaznak, oda, ahol szombaton a portugálok 5–0-ra nyertek. A világbajnokságra a csoportelső jut ki, míg a második a pótselejtezőbe kerül.