Orbán Viktor videója a repülőrajtról: „A falai megremegtek”

Írország–Magyarország: álomszerű kezdés, rémálomszerű folytatás az írek ellen – kétgólos előnyből ikszeltünk Dublinban
Az elején sokkoltuk az íreket, a második félidőben pedig ők minket.
A magyar válogatott 2–2-es döntetlenre végzett Írországban. Orbán Viktor Csányi Sándorral a helyszínen tekintette meg a mérkőzést.
Ahogyan arról beszámoltunk, a magyar válogatott 2–2-es döntetlent játszott Írországban a labdarúgó világbajnoki selejtezősorozat csoportkörének szombati első fordulójában. Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) elnökével, Csányi Sándorral a helyszínen tekintette meg a mérkőzést, amelyről többet is posztolt.
A mérkőzés előtt ezt írta a Facebook-oldalán:
„Bevesszük Dublint. Hajrá, magyarok!”
Aztán Repülőrajt címmel megosztott egy videót, amelyen nemzeti csapatunk első két gólja és a meccsre kilátogató magyar szurkolók láthatók.
A lefújás után pedig ezt írta:
Dublin falai megremegtek, de nem omlottak le.”
A mieink jövő kedden a friss Nemzetek Ligája-győztes Portugáliát fogadják a Puskás Arénában. Az írek Örményországba utaznak, oda, ahol szombaton a portugálok 5–0-ra nyertek. A világbajnokságra a csoportelső jut ki, míg a második a pótselejtezőbe kerül.
A selejtezősorozat lebonyolítása mellett röviden a csoportkörös ellenfeleinket is bemutatjuk.
